Bancarios advierten que si las cámaras no firman la paritaria habrá un paro

Los trabajadores bancarios activaron la alerta por la falta de acuerdo de la paritaria que firmaron la semana pasada, ya que dos cámaras no rubricaron el acta.



El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, manifestó en la fiesta por el día del bancario que si el día 14 no firman el acuerdo en la audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, habrá un paro de 24 horas.



"El 14 de este mes, cuando termine la audiencia de conciliación, si no firma Abappra y si no firma Abe, ese mismo día, los luchadores bancarios les vamos a tirar un paro de 24 horas hasta que paguen", dijo.



La Asociación Bancaria había logrado el lunes pasado un aumento del 12 por ciento retroactivo al 1° de octubre y una revisión toda vez que el Índice de Precios al Consumidor supere el 40 por ciento, que es lo que llevan acumulado de aumento los bancarios desde diciembre de 2017.



En principio, el acuerdo se logró con la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), pero desde el sindicato aún aguardan las firmas de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE).