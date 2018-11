Analizan la posibilidad de entregar un bono de fin de año a empleados estatales

"Te confirmo que", aseveró auna alta fuente de la Casa Rosada. El decreto que establece la obligatoriedad de otorgar un bono adicional a los empleados excluye explícitamente al personal estatal, sin embargo, en el Poder Ejecutivo ya se tomó la decisión de otorgarlo.Justamente en esta semana se llevará a cabo una reunión conpara avanzar en lo relativo al monto y la modalidad de pago.Se estima que la cifra será similar a la establecida para los privados -unos 5.000 pesos- y la intención oficial es que también sea pagadero en dos cuotas.La medida beneficiará a unos 200.000 empleados públicos tanto de la Administración Central (Ministerios y organismos centralizados y descentralizados) excluyéndose empresas del Estado, Universidades y personal de Fuerzas Armadas y Seguridad.Al principio, se pensó que else opondría a otorgar este beneficio teniendo en cuenta el esfuerzo que se lleva a cabo para bajar el déficit primario.Pero justamente. Es más, se comenta queEl bono de $ 5.000 que deberá entregar el sector privado está previsto que se pague en dos cuotas a ser entregadas con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre y el resto con los salarios de enero pagadero en febrero.También en el caso de acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año y hayan pactado una revisión "podrán compensar el aumento" con la suma total del plus salarial salvo que las empresas y los gremios acuerdan "expresamente" su no absorción.