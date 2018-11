Agmer reiteró su rechazo al control facial para asistencia docente

En un documento emitido junto a la vocal gremial del Consejo General de Educación (CGE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reiteró su "categórico rechazo a la implementación del sistema de control facial para el registro de la asistencia de los docentes en las escuelas entrerrianas, dado que se trata de un dispositivo de control que persigue como único fin el disciplinamiento de las y los trabajadores docentes, no contribuyendo en forma alguna a resolver los verdaderos problemas del sistema educativo".



"Así como lo hiciéramos el año pasado en oportunidad de anunciarse primero por los medios de comunicación y formalizarse luego a través de la Resolución N° 4333/17 del CGE, sostenemos que este tipo de decisiones tomadas por las autoridades políticas del organismo no se corresponden con las verdaderas necesidades de los establecimientos educativos, las cuales son acuciantes y deberían constituir una prioridad para el gobierno", remarcó además el gremio, en un documento que lleva las firmas de la vocal Perla Florentín, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani; la adjunta Ana Delaloye, y el gremial, Guillermo Zampedri, supo APF.



"Entendemos que si la intención de la patronal es mejorar la asistencia de nuestros compañeros y compañeras en sus horarios de trabajo, la manera de lograrlo es propiciando mejores condiciones salariales, laborales y pedagógicas, no asumiendo posturas tecnocráticas en el sistema educativo como lo hace a través de estas decisiones", subrayaron luego.



"Es falso que con este sistema biométrico se subsanen los problemas en las liquidaciones o el ausentismo, remarcando que el método actual funciona correctamente. Por tal motivo, exigimos al CGE que dé marcha atrás con esta medida arbitraria e innecesaria, puesto que no comporta ningún beneficio para las escuelas públicas de la provincia", finalizaron.