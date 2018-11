Frigerio, en San Benito, destacó el trabajo con el gobierno de la provincia

Política El pase de Donda al PRO

Este sábado por la mañana, en San Benito, el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, presidió un encuentro provincial del PRO.", resaltó Frigerio a".En el mismo sentido destacó: "Esto es destacable, no ha ocurrido en el pasado. Lo importante es que de aquí en más, siempre trabajemos de la misma manera"., presente en el encuentro puso relevancia en que "Esta fuerza (el PRO) tiene un importante crecimiento. Estoy muy orgulloso de compartir este momento con el intendente de San Benito que de alguna manera oficializa su incorporación a Cambiemos. Venimos construyendo desde hace más de diez años esta fuerza y buscamos representar no solamente las localidades en que hoy ya somos gobierno, sino que también la provincia en 2019"."Acá hay jóvenes, mujeres, gente que muestra un gran crecimiento. Ojalá lo podamos demostrar en 2019, que podamos disputar con Frigerio, pero la gente va a confiar que Cambiemos pueda dar vuelta la provincia, renovar la apuesta de 2015, y aumentar nuestra cantidad de representatividad, en el Congreso y en localidades de la provincia", manifestó.Respecto del "pase" de Donda a Cambiemos, indicó: "Hay un espíritu de cuerpo que excede la camiseta partidaria. Hoy tenemos una reunión de asamblea del PRO, pero esto no quiere decir que no estemos rodeados de amigos, de otra fuerza política"., presente en el encuentro de San Benito afirmó: "Entiendo que el contexto macro es complicado, pero también hay que saber que se están implementando políticas más que nada de sinceridad, diciendo las cosas por su nombre. Nos han dejado algo sumamente complicado, pero entiendo que se van a implementar en los próximos meses, políticas que van a generar la tracción y la tranquilidad que todos esperamos. Hoy depende de personas que, con hidalguía dan la cara y dicen las cosas de frente"."Esto que estamos haciendo en toda la provincia no tiene la mirada de lanzamiento de campaña, sino que lo que se busca es mostrar el trabajo, devolver a la militancia la palabra de Frigerio para que se vea lo que se está haciendo. Creemos que Frigerio es una persona sumamente importante en el gabinete nacional", resaltó el jefe comunal.Por su parte,i manifestó: "Estamos muy contentos que a pesar de la corta historia que tiene el PRO en la provincia, que la gente haya venido con tanto entusiasmo, desde todo Entre Ríos, es importantísimo para Fortalecer Cambiemos".Puso relevancia en que "es una gran responsabilidad la de acompañar a Macri en las políticas el Estado nacional. Hay muchísimos problemas pero lo importante es que tengamos un presidente que dice la verdad, y que pone los números sobre la mesa, sabemos cuánto hay de inflación, lo saben los argentinos"."Sabemos que a esta situación no la vamos a arreglar en un año o dos. Hay que trabajar en educación, formación de jóvenes para generar empleos, para que no tengan que vivir del estado o con subsidios".