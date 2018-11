Bordet y Frigerio inauguraron obras del programa Hábitat en Concordia

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En la oportunidad, el gobernador Bordet señaló: "Es muy emotivo estar aquí en la zona sur, tan cara a los sentimientos de muchos concordienses, y ver la transformación que ha tenido a través de este programa, que marca el esfuerzo compartido y que también se replica en otras ciudades de la provincia. Este es el camino para poder ir solucionando los problemas que nuestras sociedades nos están demandando".



En otro orden, destacó la "posibilidad cada vez más cerca de poder iniciar el proceso licitatorio para el aeropuerto de Concordia, que implicará un beneficio no sólo para éste, sino para todo el desarrollo regional que implica Concordia, Salto, Federación, Colón, en una gran región de Salto Grande que posibilite generar un sistema productivo común, con citrus, con arándanos y fundamentalmente con turismo, que es una gran herramienta y un aeropuerto sería un gran dinamizador. Así que lo veo con mucho optimismo y expectativa".



Por su parte, el ministro Frigerio indicó que "estamos haciendo muchas obras que le mejoran la calidad de vida a la gente de barrios postergados y que, después de la obra más grande que fue la de la Defensa Sur, tienen la posibilidad de acceder a estos servicios básicos esenciales".



En tanto, en intendente Enrique Cresto recordó "cuando arrancó todo este proceso, hace tres años, con aquella inundación", y consideró que "Concordia puede ser un modelo a seguir a nivel nacional, no solamente por la gestión, sino por la comunidad, por cómo trabaja solidariamente. Esta forma de trabajar de los concordienses, que estamos llegando a tres años de aquella inundación, nos benefició mucho, no solamente por la obra del Hábitat, de Promeba, de Fondo Fiduciario, del aeropuerto, de las luces led, las viviendas, el relleno del Campo el Abasto; sino que hay todo un proyecto del BID que cuando vino a Concordia y a Salto lo vio como una región integrada y por eso va a aportar un crédito de 50 millones de dólares para el desarrollo de toda la región de Salto Grande".



Luego de recorrer la zona y conversar con los vecinos, se procedió a la inauguración de las obras, que demandaron 148 millones de pesos y abarcaron a los barrios María Goretti, Tiro Federal, Gruta de Lourdes, ex Aero Club y Carretera La Cruz. Posteriormente los funcionarios visitaron el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (Nido), que se construye en Carretera La Cruz y otras obras vinculadas al programa Hábitat.



El programa Hábitat

La obra correspondiente al programa Hábitat incluyó alumbrado público con luces led; conexiones domiciliarias y cambio de redes de agua y cloaca; veredas; playones deportivos; contenedores comunitarios y cestos particulares de residuos; una cantidad importante de metros de cordón cuneta y la pavimentación de más de 130 cuadras. Además, la construcción que se está realizando de un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades.



Las obras comprendieron los barrios María Goretti, Tiro Federal, Gruta de Lourdes, ex Aero Club y Carretera La Cruz, ubicados en la zona sur de la ciudad de Concordia.