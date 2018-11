Polémico proyecto en Tucumán: Quieren prohibir abortos por violación

Foto: Cámara de Diputados de Tucumán Crédito: La Gaceta

Más de la mitad de los legisladores tucumanos -29 de los 49- firmaron un proyecto que promueve la "protección de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer".



El proyecto restringe los tipos de aborto habilitados por el artículo 86 del Código Penal.



La iniciativa impulsada por el peronista Marcelo Caponio sostiene que esas disposiciones son contrarias a la Constitución de la Nación y de la Provincia y de tratados internacionales con rango constitucional.



"Respetamos todas las normas y lo establecido en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún artículo. Estamos avanzando para que (esta postura) no quede en una cuestión declamativa, sino que el Estado (provincial) esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas", indicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de Tucumán.



El proyecto obtuvo una adhesión inédita: es el texto con más firmas en lo que va del año y cuenta con el aval de oficialistas y opositores.



Además, se sumaron las presidentas de las dos comisiones a cargo de los dictámenes: las peronistas Graciela Medina (Derechos de la Mujer) y Sara Alejandra Assán (Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad).



En los fundamentos, los legisladores detallaron que el abordaje no tiene antecedentes en el país.



"El proyecto se inspira en la legislación provida más avanzada: la ley 6/2009 de 30 de junio de la Generalitat de Valencia (España), pionera en cuanto a medidas positivas de protección integral, tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer", detalló Caponio.



Destacó que, al margen de que esa normativa fue derogada en 2017, el precedente es de posible instrumentación en Tucumán.



"Es necesario compatibilizar y armonizar los derechos de la mujer embarazada, y en especial los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer, y su garantía de igualdad y no discriminación", argumentó el legislador.



El proyecto consigna expresamente el rechazo a los abortos derivados de un abuso.



"Queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación", reza el artículo 4° del proyecto.



La diputada Teresita Villavicencio (bloque Evolución Radical) cuestionó la iniciativa: "Ver la realidad o no verla, esa es la cuestión. Ayer (el miércoles, en Chaco), perdimos las dos vidas, pero tal vez importaban poco porque la persona gestante era una niña qom de 13 años, desnutrida, pobre y enferma".



Actualmente, el Código Penal exime de penas los abortos realizados por médicos en caso de riesgo de vida de la madre o cuando la gestación sea producto de abuso sexual.