Bono de $5.000 para empleados del sector privado: Los detalles del decreto

El Gobierno Nacional tiene listo el decreto por el bono de 5.000 pesos que deberá entregar el sector privado en al menos dos cuotas antes de fin de año.difundió imágenes del texto que circula en Casa Rosada y que espera la firma inminente del presidente Mauricio Macri para que sea publicado en el Boletín Oficial.El documento confirma que el plus es por $ 5.000 en dos cuotas que serán entregadas la mitad con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre y el resto con los salarios de enero pagadero en febrero. Sin embargo, agrega también que las empresas cuyos sectores "se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" podrán "adecuar la implementación" de los plazos y los montos del bono. Algo que podría traer rispideces, publicóAdemás, el decreto dispone que las empresas que ya otorgaron "unilateralmente" otros incrementos sobre las subas salariales "podrán compensarlos" con la suma total del bono. Y el texto también destaca que aquellos que el bono de $ 5.000 adquirirá carácter no remunerativo.También se confirma lo que se supo en cuanto a los despidos. El texto que espera la firma del Macri estipula que antes de realizar despidos las empresas deben comunicar "de manera fehaciente" la decisión de cesar trabajadores ante el Ministerio de Producción y Trabajo con una "anticipación no menor a diez días hábiles" antes de hacerla efectiva.En el diálogo tripartito entre Gobierno, empresas y sindicatos se comenzó a definir este bono que finalmente saldrá por DNU. Tras la primera reunión los sindicatos reclamaron que la medida sea efectivizada por decreto y el arco empresario salió a advertir que no todos los sectores podrán asumir ese compromiso.En Casa Rosada se barajaban varias opciones para que las empresas cumplan ya que la decisión política es dar el bono para evitar una escalada social y evitar el paro de 36 horas de la CGT. De hecho esta tarde la central obrera se reunió para analizar la letra chica de la medida y consideraron que la aprobación de este bono "aleja a posibilidad" de un paro.También se mantuvieron rondas con los empresarios, el ministro de la Producción, Dante Sica, había confirmado que las empresas que no pueden afrontar el pago del bono de $ 5.000 en dos tramos no remunerativos podrán convenir más cuotas, como cita el texto del decreto, publicó