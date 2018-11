"Aerolíneas debe volar sin pedirle plata a todos los argentinos", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri le pidió a los gremios de trabajadores de Aerolíneas Argentinas que "se sienten" con las autoridades de la empresa para encarar negociaciones de modo que la compañía no requiera más aportes del Estado nacional para su funcionamiento."Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses", señaló Macri desde Pilar mientras se llevan a cabo medidas de fuerza que implican la cancelación de más de ciento cincuenta vuelos.El presidente Mauricio Macri asistió a la inauguración del Hilton Hotel & Residences Pilar Golf donde estuvo acompañado por el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.Macri hizo estas declaraciones en la inauguración de un hotel cinco estrellas de la cadena Hilton en el complejo Pilar Golf Club, donde instó a sindicalistas y funcionarios a trabajar "juntos" para que la empresa pueda desarrollarse sin depender de aportes estatales.En ese marco, le pidió "a los gremios de Aerolíneas Argentinas que se sienten a una mesa con la autoridades de la empresa" a resolver el conflicto gremial que obligó a cancelar cerca de 150 vuelos y afecta a unos 30.000 usuarios en diferentes aeropuertos del país."Trabajemos juntos para que lo antes posible" la compañía "pueda volar sin pedirle plata al Estado, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar, algo que logran la enorme mayoría de las líneas del mundo", resaltó el Presidente.Y, apuntó que "la verdad es que la mayoría de las aerolíneas que hoy funcionan acá y en el mundo hoy día no requieren que sus ciudadanos pongan plata todos los meses".Macri indicó que pese al aumento de la oferta aérea en el país "menos del cuatro o cinco por ciento" de la población viaja en avión y por eso, dijo, "no es justo que el 95% que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcionen".El mandatario destacó los vuelos que se sumaron para que los argentinos del interior no deban pasar Buenos Aires para ir a cualquier destino y recordó que el objetivo es que haya vuelos al exterior desde "cada provincia del país".Horas antes de las palabras del presidente, y a través de un comunicado, la aerolínea de bandera informó que "la medida de fuerza fue llevada adelante por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA)".