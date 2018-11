Massa quiere sumar a Monzó y afirma: "El camino de Cambiemos no tiene salida"

"Sí que hay otro camino, aunque Macri se postule para mantener un rumbo fracasado y doloroso. El camino de Cambiemos no tiene salida, ni futuro, ni solución. Argentina está preparada para otro Presidente y otro Gobierno", expresó el ex candidato a Presidente, Sergio Massa, tras los dichos del primen mandatario nacional, Mauricio Macri ratificando que irá por la reelección. .



En ese marco, el líder del Frente Renovador le abrió la puerta a Emilio Monzó, quien ya adelantó que no irá a la reelección de su banca el próximo año.



"Lo primero que tenemos que hacer antes de ir a una interna es construir una alternativa política. ¿Incluye a kirchneristas como Rafael Bielsa? Ojalá. ¿Incluye al PRO? No. ¿Incluye a Monzó? Ojalá", expresó.



No obstante, aclaró: "No sé si se está yendo de Cambiemos". Se sabe que el presidente de la Cámara de Diputados ya anunció que no figurará en las listas el año que viene.



Durante el reportaje con María O'Donnell en LN+, Massa dijo que "la Argentina necesita algo superador que tiene que nacer de un acuerdo económico y social".



Con respecto a Cristina Kirchner, manifestó: "La decisión de competir o no será de ella. Nosotros vamos a construir algo distinto, superador, nuevo, que intente convocar a diversos sectores, que sea alternativo y generoso".



"¿Si ella se suma?", inquirió O'Donnell. "No creo que suceda", respondió Massa. Luego fue más claro: "Yo no creo que vaya a competir y si compite es una decisión de ella. Nosotros vamos a competir contra Cristina Kirchner".