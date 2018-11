El Ventilador: Algunas opiniones sobre la imagen de los políticos

El tema fue tratado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

A poco tiempo de las elecciones, ya se miden los candidatos que, con diferente intensidad, han manifestado su intención de estar el próximo año en el cuarto oscuro, y también otros posibles postulantes, incluso los que hoy desempeñan cargos a nivel nacional o intendentes que no descartan - al menos públicamente - instalarse en nuestra en la Casa Gris y Casa Rosada si el voto popular así lo decide.¿Con qué imagen arrancan los candidatos y los partidos políticos la campaña? ¿La situación económica ¿es un factor de peso a la hora de elegir candidato? Y en el mano a mano con un vecino ¿es más fácil ser oficialismo u oposición?-"Con respecto a los bonos, les mando este texto para tomarlo con humor y no llorar: ´Entre los bonos y consumismo bono comés, bono cobrás, bono viajás. Consumismo zapato, consumismo calzoncillo, consumismo pantalón´".-"Las encuestadoras son Empresas y por lo cual quieren ganar dinero. Ninguna es creíble, todas hacen las encuestas según quien se las pida".-"¿Cuántos pesos se desperdicia con los encuestadores? La mejor encuesta para un político son las acciones de gobierno".-"¿Varisco es candidato a gobernador?".-"Hoy votaría Varisco ? Bordet ? Macri".-"En el peronismo se tiene que buscar gente nueva, joven. No más Solanas, Halle, Osuna, Romero..."-"Hay un candidato que está pegando muy fuerte en los barrios y tiene grandes posibilidades. Es Sibulofsky".-"Me gustaría ver en su programa un debate político de todos los partidos provinciales... No solo los tradicionales, las minorías necesitan de programas como el suyo".-"Caminan los barrios cuando necesitan, después se olvidan. Ya no caemos en esa".-"Estoy muy en desacuerdo con lo que dice el consultor. Solamente la minoría en las redes están convencidos de a quién votar, pero son los que `gritan´ más fuerte. La gran mayoría solo lee y no opina, porque no está convencida o duda. Si se pueden hacer y ganar campañas por redes".-"Disculpen, los dirigentes jóvenes son necesarios, pero hoy prefiero un vecinalista. Me gustaría ver mi Paraná como otras localidades donde el vecinalismo gobierna. Acá en Paraná tiene su candidato".