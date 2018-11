Elecciones 2019: Qué dicen las encuestas sobre la imagen de los candidatos

"En la situación económica y social que está actualmente el país es muy difícil proyectar a tres meses"

Los datos de las encuestadoras

Podría decirse que el primer movimiento importante en la arena política de cara al 2019 se dio hace diez días atrás con el anuncio del Gobernador Gustavo Bordet sobre su carrera a la reelección.De ahí en más algunos sondeosClaro que el panorama no será fácil para ninguna de las fuerzas partidarias que quieren acceder a un cargo en la función pública: la situación social del país no da descanso y los malos índices en casi todos los rubros de la economía influyen en el humor social respecto a la política.Mientras tanto ya es sabido que hasta el 11 de enero el Ejecutivo provincial tiene tiempo para convocar a elecciones en ER y a nivel nacional las PASO serán el 11 de agosto y el 27 de octubre de 2019, las generales.Además, si hoy tendríamos que completar una encuesta de opinión política:, dijo que "".En 2015, las encuestas auguraban un triunfo de Scioli y finalmente ganó Macri la presidencia. Al respecto, explicó que ""."A las personas hay que ir y preguntarles directamente a quién van a votar. Algunas consultoras lo hacen por la negativa, pero eso en el resultado final no sirve. La gente contesta en forma directa si la pregunta es de la misma forma", señaló.En ese sentido, destacó que ""."En Paraná tenemos entre 700 y 800 casos, para tener un error de muestreo de entre el 2% y el 2,5%. En la provincia son cerca de 4000 los casos, es el piso", comentó.Asimismo, resaltó que "".Para medir la imagen positiva "nosotros lo hacemos midiendo puntos fuertes y débiles. La gente ubica a la figura dentro de eso: si es confiable y trabaja por el pueblo o si es inoperante, deshonesto"."No veo necesidad de prohibir encuestas porque es subestimar al electorado.En el caso de Paraná tiene que haber mayoría de mujeres encuestadas porque en el padrón hay 10 mil mujeres más", dijo.Remarcó que "".Sobre"."Los partidos políticos están sufriendo por falta de credibilidad.", agregó.Sobre los temas sobre los que se basa la gente para votar, dijo que ""."Es muy difícil que la gente proponga un candidato por su propia voluntad. Generalmente son ex intendentes, ex gobernadores o gente conocida en el ámbito político", finalizó.apuntó que "tiene la sensación" de que Frigerio no sería candidato por la provincia de Entre Ríos. "Todo lo que digamos hoy me parece relativo en función de que todo es bastante dinámico. Hace un año estábamos saliendo de elecciones legislativas que parecía que aseguraban la reelección de Macri en 2019. Hoy estamos ante un escenario muy distinto. Me parece que Frigerio no va a ser candidato, creo que se va a quedar ene l orden nacional. Tengo la sensación de que la fórmula de Cambiemos saldrá de un par de intendentes en ejercicio", conjeturó.", opinó el periodista.Para Tardelli, ""."Lo que dicen en el gobierno, es que la imagen de Bordet cayó claramente en diciembre-enero de este año, producto, según la interpretación que se hacía, de su apoyo que había brindado, a través de un par de legisladores, a la reforma previsional que se sancionó en diciembre de 2017. La imagen descendió ahí, y luego empezó nuevamente a crecer. Lo que dicen en el gobierno es lo siguiente: Veían en la evolución de la imagen de Bordet una altísima imagen positiva.Empezaron a preguntarse ¿por qué no se traslada a intención de voto? E imaginaron diferentes escenarios.Empezaron a preguntarse qué pasa con Bordet sintetizando todo el peronismo y que pasa con Bordet sin Urribarri. Lo que te dicen en el Gobierno es que Bordet crece cuando Urribarri no está en el paquete. Lo que uno puede presumir a partir de esto es que si Bordet tuviera que elegir una estrategia política sería deshaciéndose de Urribarri. Esto es hoy, a noviembre".En lo municipal, consideró queSi lo que importa es ver las encuestas, todos te dicen que está bien en los barrios, mal en el centro. Todos te dicen, en la municipalidad o en la Casa Gris, que Varisco está relativamente mal, pero creciendo"."Me parece que el candidato natural de peronismo es el vicegobernador Bahl. Ya dijo que no va a repetir en la vicegobernación. Creo que en un contexto de mucha dispersión del peronismo de Paraná, si Bahl quiere, va a ser el candidato a intendente del PJ". Para Tardelli, en Paraná, "el peronismo no funciona y hay en muchas referencias políticas que no logran sintetizarse en un grupo: Cáceres, Osuna, Halle, Bahl, Romero, Solanas. Hay muchas figuras que no están en un colectivo. Me parece que las primeras semanas del año serán decisivas para los armados electorales"."Sobrevuela una gran sospecha en los ambientes políticos de un acuerdo tácito por el cual Cambiemos no se rasgaría las vestiduras para arrebatarle la provincia a Bordet, y en un escenario de elecciones desdobladas, Bordet no se rasgaría la ropa para impulsar al candidato justicialista en octubre. Todos te lo desmienten, nadie te lo confirma, pero es un fantasma que, por lo menos, sobrevuela", aseveró.Manifestó que "Creo que es difícil ganar elecciones sin partido político, sin una estructura".En tanto, Tardelli opinó sobre "la crisis de los partidos políticos", asegurando: "En Entre Ríos estamos ante un "escándalo político con la investigación judicial por los contratos truchos de la Legislatura"., indicó que "Siempre que nos acercamos a los ciclos electorales aparecen las encuestas, se posiciona gente que ya tiene renombre u otras personas que necesitan dar el primer paso para empezar a ser conocidos".A nivel nacional, con el cronograma electoral que hay, es tan largo el período que todavía es muy aventurado elegir algo. En las encuestas siempre se apunta a ver quién lidera con la mejor imagen o intención de votos pero la franja de indecisos son las que finalmente definen una elección", comentó., señaló que ""."En la encuesta de Adesco, que encuesta a 3000 personas en Entre Ríos, donde se da ganador a Frigerio, tiene un sistema operativo que se repatria misteriosamente porque en vez de guardársela para saber cómo va a ser el futuro la reparten a todo el mundo, es raro", dijo y consideró que "si se presenta a elecciones en Entre Ríos, Frigerio con el lugar que está ocupando, sus tareas y la importancia que tiene en el gobierno nacional, es un alfil muy importante que Macri no quiere perder"., manifestó que "después de la campaña en 2015, donde la gente votó por la continuidad de Fútbol Para Todos, por un horizonte de pobreza cero, que le saquen el impuesto a las ganancias de los sueldos y tantas otras cosas,"."El problema de la buena imagen es cuando uno tiene a alguien parecido. Tenés buena imagen pero propuestas y proyecto político que no está claramente diferenciado con otro que tiene buena imagen y buena proyección", dijo.El conductor del programa, Lalo Foncea, afirmó: "El gobernador Bordet ya está en la línea de largada. Está esperando competidor. En un programa nacional, Rogelio Frigerio fue consultado respecto así está pensando en la provincia de Entre Ríos, no dijo que no, pero tampoco dijo que sí; manifestó que no era momento de responder".La periodista Luz Alcain apuntó: "la encuestadora de Aresco, le da a Bordet, 65, 6 % de imagen positiva y al momento de preguntar a qué candidato a gobernador votaría, ese número se traduce a 27, 6 de los consultados que elegiría Bordet". A su vez acotó: ¿De dónde provienen los votos de Bordet? Es muy elocuente que quien se dice kirchnerista, en un 46,4 % vota a Bordet, y quien se dice peronista, no kirchnerista, en un 45, 6 % también vota a Bordet. De una manera u otra, pareciera no perder caudal electoral pese a la dificultad que tiene en la relación con el peronismo en Entre Ríos".La periodista Ana Tepsich opinó que "de todas maneras, los peronistas kirchneristas no votarían a un macrista, es decir van a votar a Bordet pese a que él no sea kirchnerista"."A pesar de la crisis económica, Macri tiene alrededor de un 30 % de imagen positiva" y se preguntó "la próxima ¿será una elección economía versus corrupción como ya lo fue?..."