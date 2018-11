Con un encuentro en Paraná finaliza la capacitación a Concejales

El Dr. Miguel Carlín, profesor de la Universidad de Concepción del Uruguay, será uno de los formadores y expresó que "el aprendizaje es recíproco, las universidades traemos los resultados de nuestras investigaciones y los concejales los requerimientos propios de la práctica".El del viernes será el último de los encuentros de este año que convocan periódicamente a ediles de toda la provincia. El eje de trabajo será Derecho Municipal y estará a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción del Uruguay. Docentes de esa casa brindará diferentes herramientas sobre los principios del régimen sancionador, instrumentos jurídicos municipales, empleo público municipal, regímenes constitucional y legal de los municipios; y la realidad de los municipios luego de la reforma constitucional con el foco puesto en la autonomía municipal y los nuevos institutos municipales.Este módulo se dictará las instalaciones del IAFAS (25 de Mayo 255) y por ser la jornada de cierre habrá un acto en horas del mediodía que será encabezado por el vicegobernador Adán Bahl y autoridades de las diferentes universidades que acompañaron la realización del Programa durante todo el año.La vasta trayectoria del ex presidente del STJ de Entre Ríos, ex legislador y docente universitario podrá ser tomada por los asistentes a éste módulo, ya que, al igual que el año anterior, el Dr. Miguel Carlín será capacitador."De esta iniciativa tengo el mejor de los conceptos", dijo Carlín remarcando su participación en le edición 2017 donde también abordó cuestiones del derechos aplicadas al modo de funcionamiento autónomo de los municipios y destacó que "el aprendizaje es recíproco, las universidades traemos los resultados de nuestras investigaciones propias del trabajo académico y los concejales los requerimientos propios de la práctica. Más aún en una provincia como ésta que tiene cuantiosos municipios y otros 200 centros rurales de población"."En materia de derecho municipal hay muchas cuestiones que deben o se resuelven con el dictado de ordenanzas, mientras que hay otras que deben tratarse en la legislatura provincial, pero los concejales deben tener las herramientas para pensar los modos de funcionamientos de los gobiernos locales" aportó y para cerrar consideró que a la hora de diseñar la propuesta de capacitación se cruzan dos aspectos "uno que hace al planteo institucional que tenemos que hacer de la universidad y otro basado en las dudas y afirmaciones de los participantes que nos llevan a mutar el planteo inicial generando un grado de enriquecimiento practico e intelectual mucho mayor".La actividad se desarrollará de manera intensiva el viernes 9 de noviembre en las instalaciones Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), ubicadas en calle 25 de Mayo 255 de la ciudad de Paraná. La acreditación será de 8.00 a 9.00hs y las inscripciones se encuentran disponibles en www.senadoer.gob.ar Mariano Alberto López es abogado (U.N.L.P.), escribano (U.N.L.P.) y posee un postgrado de Especialización en Derecho Tributario(U.N.L.). Tendrá a su cargo la responsabilidad de brindar los conocimientos concernientes a la actualidad de los municipios luego de la reforma constitucional abordando de manera específica la autonomía municipal y los nuevos institutos municipales.Maria Fernanda Erramuspe, es abogada, especialista en derecho tributario; y en derecho del trabajo y derecho procesal del trabajo será la encargada de brindar las herramientas sobre los principios del régimen sancionador y los instrumentos jurídicos municipales.El también abogado y ex Fiscal de Cámara Interino de la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay, Federico Jose Lacava disertará sobre empleo Público Municipal.Mientras que el reconocido abogado Miguel Augusto Carlín de gran experiencia tanto en la justicia entrerriana como en el funcionamiento legislativo brindará detalles acerca del régimen constitucional y legal de los municipios. Carlín fue director de asuntos constitucionales del Municipio de Basabilvaso, senador Provincial, presidente del STJ; presidente y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de E.R.; fue Fiscal General de Entre Ríos y actualmente docente titular de las UADER y de la UCU, además de dictar cursos de posgrado en prestigiosas universidades del país.