De la Rosa tras ser absuelto: "Mi conducta siempre fue acorde a la investidura"

Policiales Absolvieron al ex ministro De la Rosa y a la secretaria gremial de UPCN

"El Tribunal no hizo más que confirmar que mi conducta siempre fue acorde a la investidura con la que me honró el pueblo de Entre Ríos, particularmente, nuestro gobernador, cumpliendo cabalmente con lo que él me enmendó. Y tal fue así que cuando me vi involucrado e imputado en esta causa, fue que puse mi renuncia a disposición", manifestó a, el ex ministro de Salud, Ariel De la Rosa, tras ser absuelto en el marco del juicio por los delitos de coacciones agravadas, resistencia a la autoridad y amenazas.El ex funcionario provincial destacó que su absolución fue "esperada en todo momento", ya que según argumentó: "siempre nos advenimos a derecho".Y en ese insistió con que su conducta fue "acorde a lo que el mismo gobernador anunciara aquel 10 diciembre de 2015: si alguno de sus funcionarios estuviera imputado o procesado o algún problema judicial similar, debería aportarse hasta que eso se aclare"."Fue un año de mucha angustia, de malos ratos, y no solo para mí, sino también para mi mujer, hijos, amigos y a la gente que día a día está conmigo", rememoró, al tiempo que agregó: "Con mucha tristeza porque esto también me recuerda que el 2 de enero de este año, falleció mi hermano más chico, seguramente con la angustia de haber vivido todo esto también".