Sigue la retención de servicios en Unidades Municipales y no hay recolección

Pedido de conciliación obligatoria

"Nos encontramos en asamblea con retención de servicios por incumplimiento del Ejecutivo y esperamos una pronta solución porque el vecino de Paraná se merece lo mejor", dijo al programade, Solano Álvarez, delegado de la Unidad Municipal 4, ubicada en Avenida Almafuerte al 3400.Consultado sobre cuáles serían esos incumplimientos de parte de la comuna, Álvarez indicó:Por su parte, Cristian Fernández afirmó que "hay asamblea con retención, no hacemos ningún tipo de recolección. Estamos reclamando el 6,5 por ciento que fue el índice del INDEC de septiembre que se comprometieron a pagarlo mes a mes; también reclamamos por un acuerdo que habían llegado con personal de la planta permanente que era pasar de la categoría 1 a la 16 y además estamos peleando por un incremento en el adicional para los choferes y un aumento en las asignaciones familiares"., manifestó Fernández., hasta que el Ejecutivo nos llame y lleguemos a un acuerdo. Vamos a permanecer en el lugar de trabajo", agregó.Este lunes, el intendente Sergio Varisco confirmó el pedido a la Secretaría de Trabajo para el dictado de la conciliación obligatoria.Sobre esta solicitud, Jorge Brocado, secretario general del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), entendió que "no se puede dictar ahora una conciliación obligatoria porque ya cerraron una instancia de éstas en septiembre pasado con la Municipalidad, por tanto convocarla, no corresponde".De todos modos, aseveró que en ése ámbito (laboral) "nos sentaríamos a dialogar porque siempre apostamos al dialogo y la gestión. Así que concurriríamos cuando nos llamen, pero no bajo la conciliación porque no corresponde", insistió.Por su parte, desde la Secretaría de Trabajo, indicaron a APF que por el momento no se dictaría la conciliación, aunque sí se podría intervenir propiciando el diálogo de las partes.