Zuleta Puceiro: "Bordet es un gobernador muy sólido"

Enrique Zuleta Puceiro, titular de la consultora especializada en investigaciones sociales Ibope OPSM, expresó que Gustavo Bordet "es un gobernador muy bueno" y consideró que a Rogelio Frigerio "le va a ser muy difícil" ganarle las elecciones para sucederlo si es que resuelve presentarse."Bordet es un gobernador muy sólido, tiene una buena alianza con algunos intendentes. He estado siguiendo de cerca su gestión porque hice un trabajo para el BID sobre el proceso de integración Salto- Concordia y tuve ocasión de ver a los equipos de Bordet. Son equipos muy buenos, a nivel nacional tienen hoy una posibilidad de interacción importante", afirmó."Poner Salto Grande en el medio es una acción muy notable porque hay que ver el efecto de Salto Grande todas estas décadas, lo que ha crecido y la dinámica económica que se ha desarrollado en el río Uruguay", acotó.Luego sostuvo que "es el proceso más fuerte que tiene la Argentina hoy de integración con el Uruguay y Bordet es alguien que está en esa línea. Es un gobernante con muchas posibilidades", aseguró.Por otro lado, el especialista se refirió al sistema político argentino y al agotamiento del sistema de partidos. "Creo que el agotamiento de los partidos políticos es un fenómeno complicado. No sólo para la política sino para la sostenibilidad de la política, que esto es lo más importante. Decía hace muchos años Alfonsín que es muy fácil ganar elecciones sin partidos, pero hay que ver cómo se gobierna sin partidos. Eso lo estamos viendo mucho aquí y pasamos un poco ya a los efectos. Es una política sin partidos, una política de individuos, polarizada, espectacularizada y en consecuencia inquietante para quien piense la política en sentido progresivo hacia adelante, hacia el largo plazo", comentó.Dijo que esa falencia de vínculos entre dirigentes políticos y partidos políticos es lo que se padece hoy en Argentina, y apuntó: "Es verdad que partidos ya casi no había. Había coaliciones, confederaciones, asociaciones. Brasil de hace muchos años tiene un sistema de partidos que se llama presidencialismo de coalición. Pero casi todas las fuerzas políticas latinoamericanas tendían a estos. Es decir presidentes fuertes en cuanto a la personalidad, pero sobre un mar de coaliciones que se polarizaban en las elecciones y cuando terminaba la elección veíamos que había cincuenta, cuarenta, treinta centros de poder pequeños, en el Congreso. Cada diputado, o dos o tres, forman su propio bloque".En relación al actual gobierno nacional, comentó: "Es un presidencialismo de coalición también. Es una coalición virtual, que no llega a ser una coalición gobernante, con el PRO, el radicalismo, los radicalismos, hay cuatro o cinco diferenciados, o el caso de la Coalición Cívica que es un partido casi único de Carrió. Eso es un componente inestable, una coalición y esa coalición sin embargo tiene la virtud de navegar en una especie de océano también de coaliciones desechas y desestructuradas como son los peronismos".Para el analista político, en este contexto "el gobierno va a apuntar seriamente y muy consistentemente a contener la protesta social; va a usar todos los recursos que tiene y para eso lo va a ayudar el Fondo Monetario; pero lo que no va a poder contener seguramente son los efectos de la política económica sobre la clase media, esos no se movilizan en la calle pero se movilizan a través de múltiples formas"."El gran problema que existe en el caso argentino es que esto es una política económica seriamente cuestionada. La política económica nunca tuvo más del 20 por ciento de apoyo ni siquiera en los mejores momentos de Macri, cuando tenía un 60 por ciento de apoyo la mayor parte del programa político. Venía sospechada, criticada, rechazada desde los sectores medios desde siempre. Este fracaso en la política económica deja un poco sin alternativas a la coalición gobernante".