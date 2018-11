Comenzarán las obras de remodelación de la peatonal San Martín

Trabajos

La obra comenzará en el mes de diciembre en la Plaza Alvear, y recién en enero se intervendrá sobre la peatonal, para evitar inconvenientes en la actividad comercial por las fiestas de fin de año, dejaron en claro.TendránEl anuncio de los detalles y la firma del contrato de ejecución fue realizado este lunes por la tarde el Intendente Sergio Varisco, acompañado por los responsables de la UTE y el equipo técnico y ejecutivo de la Dirección de Diseño Urbano de la Municipalidad.El intendente Sergio Varisco sostuvo que "".La Arquitecta Claudia Crespo, del área de Diseño Urbano de la Subsecretaría de Planeamiento, y que estuvo a cargo del proyecto ejecutivo en conjunto con el equipo técnico de la municipalidad de Paraná puso relevancia, en diálogo con, en que, por eso es que se nivelan las calles, para eliminar la mayor cantidad de barreras arquitectónicas".Destacó que la remodelación "consiste en despejar el espacio central, no sólo incluye la renovación de todo el equipamiento, luminarias. Se incorporan fuentes secas, espejos de agua, estructuras que sirven para que en verano haya lugares de sombra. Además hay una importante obra de infraestructura, un solado para personas no videntes y de movilidad reducida, iluminación led"."Actualmente está bastante limpio el acceso aéreo: el cableado se hará a través de un ducto subterráneo que será creado para tal fin, para limpiar visualmente el espacio aéreo", resaltó.Aseveró también que ""."Se trabajará en distintos turnos, que serán consensuados con las empresas. En la parte central se trabajará durante el día con un vallado para que no perjudique a los comercios, con plataformas metálicas hacia los costados, para la gente que ingrese a los locales. En esta primera etapa llegaremos hasta plaza Alvear", detalló.Según estipulaciones,Al respecto, Miguel Marizza uno de los responsables de las empresas que conforman la UTE, calificó la obra como "muy importante y difícil, ya que implica meterse en el corazón de la ciudad, donde vamos a tener que trabajar con los comercios y la gente que transita", describió.A su vez, calificó: "El proyecto es muy moderno, estamos trabajando con la Municipalidad para organizar la ejecución, la entrada fuerte en la Peatonal será en enero y febrero", dijo para agregar: "cuanto mejor podamos trabajar operativamente y apurarla, no solo gana la ciudad, sino que evitamos generar problemas", sostuvo.