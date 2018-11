Política

En Entre Ríos habrá dos oficinas

Lunes 5 de Noviembre de 2018

Se lanza la campaña nacional "Mi Primer Documento"

Se calcula que más del 1% de la población no tiene documento, lo que impide el acceso pleno a sus derechos. Podrán acceder al beneficio argentinos de 1 año en adelante que no tengan documentación, por no tener partida de nacimiento.