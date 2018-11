Presupuesto: El oficialismo confía en obtener el dictamen en el Senado

La discusión del proyecto de Ley de Presupuesto para 2019 finalizará el martes con la presencia, del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y la firma del dictamen que el oficialismo confía en obtener al día siguiente.



Frigerio cerrará la presencia de ministros del Poder Ejecutivo Nacional en las audiencias encabezadas por el macrista bonaerense Esteban Bullrich: ya expusieron Nicolás Dujovne (Hacienda), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social) y Dante Sica (Trabajo y Producción).



El miércoles, en tanto, la Comisión volverá a reunirse para rubricar el proyecto, que contempla una inflación interanual del 23 por ciento, una caída de la economía del 0,5 por ciento y destina más del 70 por ciento de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales.



Pero, además, ese día pasarán a la firma varios expedientes vinculados con la sanción del Presupuesto 2019, como un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros, la adenda al Consenso Fiscal, firmado por dieciocho gobernadores, y la actualización de los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre el índice de precios.



Por otra parte, el oficialismo aceptó modificar, a pedido del peronismo, el proyecto venido en revisión desde Diputados para modificar el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales.



La iniciativa aprobada en la Cámara baja eleva el monto no imponible de los 1.050.000 de pesos actuales a los dos millones de pesos, a partir de los ejercicios fiscales de 2019 y siguientes, y establece, a su vez, un esquema de progresividad del tributo.



La intención de los legisladores es dejar afuera de ese aumento a los inmuebles "destinados a casa-habitación del contribuyente del Impuesto cuando los valores resulten iguales o inferiores a los 18 millones de pesos".



Según la escala aprobada por Diputados, los Bienes Personales de los dos a los tres millones de pesos pagarán el 0,25% del excedente; entre tres y 18 millones, el 0,50. Y de 18 millones en adelante, el 0,75.



De ser aprobado, el cambio en Bienes Personales deberá regresar a Diputados junto con un proyecto impulsado en conjunto por el radicalismo y por el peronismo para rebajar la alícuota que deben pagar las cooperativas y mutuales sobre los excedentes de sus ganancias.



El monto está incluido en el artículo 126 del Presupuesto 2019 pero, para no cambiarlo y que vuelva a Diputados en segunda revisión, los senadores confeccionarán un proyecto aparte que será girado a la Cámara baja para ser debatido antes de que finalice el actual período ordinario de sesiones.



El oficialismo, con el apoyo de un amplio sector del bloque Justicialista, confía en obtener las firmas suficientes para el dictamen y los votos para su posterior aprobación en la sesión del 14 de noviembre.



El interbloque Cambiemos está integrado por 25 legisladores y precisa de otros doce para lograr el quórum y la mayoría absoluta que le facilitará la aprobación del Presupuesto.



Para ello, el jefe de senadores del peronismo, Miguel Ángel Pichetto, manifestó reiteradamente que colaborará con los votos de su bloque.



Al menos una docena, la mitad, de la bancada que encabeza el rionegrino apoyará el Presupuesto, además de algunos senadores justicialistas que se comportan como aliados de Cambiemos, como el salteño Juan Carlos Romero y el santafesino Carlos Reutemann.



También podrían sumar los votos de, al menos, uno de los dos representantes del Movimiento Popular Neuquino y lo mismo ocurrirá con el Frente Renovador de la Concordia misionero.



En ese sentido, fuentes del oficialismo confían en obtener entre 40 y 45 votos para aprobar el Presupuesto 2019, y las Leyes Económicas que lo acompañan; se trata de números más que alentadores para Cambiemos en el Senado de la Nación.



Por el contrario, ya manifestaron su absoluto rechazo el Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner, y algunos senadores peronistas de la bancada de Pichetto, como el formoseño José Mayans, el chubutense Alfredo Luenzo y los tucumanos Jorge Alperovich y Beatriz Mirkin.