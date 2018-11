Reforma al Código Penal: Limita cortes de calles y el ingreso de inmigrantes

Política Crece la cantidad de extranjeros que son expulsados de Argentina

Las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo nacional al Congreso prevén subir las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio,"Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar. Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben tener consecuencias", dijo al diarioun alto funcionario sobre estos aspectos de la iniciativa.. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida "el ejercicio de derechos personalísimos" y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.Desde la comisión redactora aseguraron que tomaron pronunciamientos de la Corte. "El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social", dijo Borinsky a Clarín, y agregó: "Los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados".. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.La lupa volvió a posarse sobre los extranjeros en época de crisis. "Tenemos que protegernos frente los que nos complican la existencia a todos", dijo Macri la semana pasada. Bullrich, Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio -si la Justicia encontraba pruebas- habían pedido que los detenidos en los incidentes frente al Congreso sean expulsados del país. "En nuestro caso no es por el triunfo de Bolsonaro. Desde el primer día estamos cambiando el paradigma en seguridad e inmigración", esgrimió un integrante del Gabinete.