Proyectan que municipales cobren todo el sueldo en jubilaciones futuras

El proyecto ya está redactado y listo para ser analizado por los bloques del Concejo Deliberante. El mismo, que nació de la iniciativa conjunta entre el Directorio de la Caja de Jubilaciones municipal y el propio intendente Martín Piaggio, plantea la creación de un "Fondo Compensador", que garantice el 100% del haber sujeto a aportes para todos los pasivos municipales.



Los recursos de este fondo estarán integrados por un aporte personal de los trabajadores, que dependiendo de su antigüedad irá del 0.50% de la remuneración mensual al 3%; los aportes que realice la Municipalidad en el último año del trabajador como activo, antes de jubilarse; y los intereses que se obtengan de la inversión de excedentes en plazos fijos o en otras herramientas de inversión.



Sobre la iniciativa, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gustavo Vela, contó que la misma "surge de la necesidad de acompañar al municipal, que tiene graves problemas para llegar a fin de mes". Y "si bien, de avanzar este proyecto, el beneficio no será inmediato, tenemos que pensar en el futuro de quien se jubila".



"Hay que tener en cuenta que este es un proyecto, y que como todo proyecto puede ser modificado y enriquecido por nuestros concejales, si así lo consideran. Por otro lado, es importante considerar que existen algunos ejemplos en el país de cajas de jubilaciones privadas que ya instrumentaron este tipo de herramienta con total éxito", agregó Vela.



¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio? En el articulado del proyecto se establecen los mismos. La primera condición, lógicamente, es pertenecer a la planta permanente o contratada con aporte a la Caja de Jubilaciones. Pero también deberá acreditarse el desempeño de servicios durante, por lo menos, diez años y una antigüedad en la Municipalidad de 20 años, con todos los aportes correspondientes.



Por otro lado, la iniciativa establece quiénes serán los beneficiarios de la jubilación en el caso de fallecimiento del titular de la misma. Y enumera: el/la viudo/a; el/la conviviente; o los hijos o hijas solteros/as hasta los 18 años.



"El momento actual es crítico para los trabajadores, eso está claro. Pero también es cierto que hace mucho tiempo a la gran mayoría de los jubilados del país no le alcanza la plata. Y los jubilados, que deberían disfrutar de su jubilación, terminan padeciéndola. Nosotros, más allá del mini aguinaldo que dimos en septiembre, estamos pensando maneras atenuar esta situación. Y este proyecto de ordenanza es parte de esas soluciones", remarcó el Presidente de la Caja, al tiempo que destacó: "este fondo no sólo generaría el beneficio compensador, sino que también se podrá utilizar para otras herramientas que apunten a la mejor calidad de vida del municipal, como créditos, compra de terrenos, etc.".



Por último, la iniciativa determina como organismo de control del Fondo compensador al Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos, desde donde se deberá auditar el funcionamiento del mismo.