Video: Se desplomó el escenario cuando bendecían al diputado Alfredo Olmedo

El diputado salteño Alfredo Olmedo sufrió un accidente cuando era bendecido en una iglesia evangélica, después de que el escenario de la ceremonia se derrumbara. La escena terminó con el legislador junto a todos los religiosos en el suelo y un video que se viralizó rápidamente en las redes.El legislador, reconocido habitualmente por su campera amarilla, visitó una Iglesia Universal para recibir apoyo religioso de cara a las elecciones del año próximo. La situación se descontroló cuando el escenario en el que estaba se desplomó justo cuando un pastor terminaba de bendecirlo.Según se puede ver en el video que circuló en las redes, la estructura se vino abajo cuando terminó la ceremonia, mientras todos se abrazaban y gritaban "viva la Patria"."No van a poder borrar los principios y valores cristianos de esta Nación y no se van a meter con nuestros hijos", dijo el pastor al bendecir a Olmedo, de acuerdo con lo que quedó grabado.El diputado del frente Salta Somos Todos ya expresó sus intenciones de postularse a presidente el año que viene y se comparó con el recientemente electo mandatario brasileño Jair Bolsonaro."Bolsonaro planteó el orden, planteó que la corrupción no va más, un montón de cosas, pero lo más importante que planteó -y que muchos políticos acá no lo entienden- es a la familia como base de la sociedad y el temor y el respeto a Dios desde el mundo evangélico al que el pertenece, igual que yo", señaló durante una entrevista televisiva.