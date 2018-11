Ofrecen catálogo de productos alimenticios manufacturados en la provincia

En la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno se llevó adelante la presentación del trabajo realizado este año por la Dirección de Comercio Interior, de la Secretaría de Producción. Hecho en Entre Ríos se elabora desde hace cinco años.



El titular del organismo, Álvaro Gabás, destacó: "Se trata de un catálogo que se denomina Hecho en Entre Ríos Alimentos 2018, y que muestra 72 productos manufacturados en la provincia que conllevan un gran valor agregado a la producción, y es por ello que merecen ser conocidos y abrir las puertas hacia otros mercados ya sean nacionales o por qué no hacía el mundo".



A su vez, el secretario de Producción destacó que esta iniciativa "pone en valor la producción de la provincia. Es un trabajo que se lleva adelante desde hace mucho y que forma parte de una política de Estado para fortalecer lo que se hace en el territorio provincial".



El director de Comercio Interior, Jesús Pérez Mendoza, destacó "el esfuerzo, el trabajo y la dedicación del personal de la Dirección, pudiendo hacer esto posible, gracias al financiamiento del Consejo Federal de Inversiones que apoya estás iniciativas, una forma más de colaborar con los productores. El fin es que no sólo exhiban sus productos, sino que también el catálogo sea un pequeño esbozo de lo que la provincia puede dar".



Por último, Néstor Loggio, subsecretario de Comercio, agradeció el apoyo del gobernador Gustavo Bordet, "quien está en constante acompañamiento de las economías regionales, que son las que están traccionando gran parte de la economía; y a las cuales debemos cuidar, apoyar y fomentar brindándoles herramientas como estas, que son las que están al alcance de nuestra gente". Historias que suman a la producción Liliana Dreiszigacker es propietaria de Dulceres alfajores artesanales, quien junto a su esposo e hijos, comenzaron este proyecto de manera artesanal, y poniendo todo para que el producto no solo sea conocido sino que crezca y sea "el alfajor entrerriano".



"Dulceres surgió en 2014 como un emprendimiento familiar, con la intención de comenzar a producir alimentos y, particularmente, un producto que llegue a caracterizarnos como entrerrianos. Por ese motivo decidimos crear alfajores, no solo de chocolate, sino también de otros sabores como limón y naranja, frutas características de la región de Entre Ríos" comento Liliana al tiempo que remarco que "los alimentos regionales como Dulceres son ideales para obsequiar o llevarse un recuerdo de Entre Ríos, así como para disfrutar con algo dulce en el momento del postre, para acompañar el mate, y demás. También ofrecemos combos y bandejas especialmente presentadas para ocasiones especiales, conmemoraciones, obsequios y regalos empresariales".



"En cuanto a nuestros productos, procuramos lograr excelentes alimentos. Para ello, utilizamos únicamente insumos de primera calidad, y seguimos estrictas normas de higiene en cada proceso, así como controles del estado del producto en cada etapa de su elaboración. Buscamos que todo lo que hacemos se destaque por su buen sabor, así como por la presentación. Así pretendemos que la experiencia de consumir nuestros productos sea grata y placentera desde el primer momento".



El entusiasmo de la emprendedora es uno de los pilares fundamentales del crecimiento del producto, ya que con el apoyo del Gobierno Provincial han participado en Ferias, Misiones Comerciales y hay nuevos proyectos en un futuro, por lo que también esperan ser acompañados como han sido hasta ahora.



"Tenemos la idea de poder hacer de nuestra fábrica de alfajores, un circuito por el cual puedan pasar los turistas, colegios, y quien desee acercarse, no solo para poder ver lo que es la producción desde adentro, sino también aprender y crear de este espacio emprendedor nuestro, un paseo característico y obligatorio al llegar a la capital provincial. Es un anhelo que tenemos por el cual seguimos trabajando, y como siempre en familia" finalizo Dreiszigacker.



Otro es el caso de los vinos entrerrianos. Leonardo Ortiz de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos comento que la actividad vitivinícola en la provincia está en pleno crecimiento a pesar de que es una de las tareas de antaño en estas tierras "El resurgimiento de la actividad, hace que cada día crezcan los productores, pequeños y otros más grandes, viendo en esto una tarea netamente artesanal y de mucho cuidado, para que nuestros vinos sean los mejores menciono el productor".



"El hecho de poder participar, como lo venimos haciendo en cada oportunidad que nos brindan, como también poder contar con el conocimiento inmediato de líneas de crédito o financiamiento que nos puedan brindar para crecer, nos hace sentir más valor al crecimiento, y con ello las ganas de sumar. Hoy participando nuevamente en Hecho en Entre Ríos, y así sucesivamente en donde podamos mostrar nuestro producto". El armado y la participación Jesús Pérez Mendoza, comentó que este es un trabajo de convocatoria a las empresas se hace a nivel general, invitando a diversidad de productores los cuales se van seleccionando y cargando a un archivo para lo cual, los técnicos de la Dirección, analizan cada uno de los productos y de allí se ponen en análisis para sumarlos al catálogo.



"Este trabajo es financiado por el Consejo Federal de Inversiones, por lo cual la participación para las empresas es totalmente gratuita. El fomento en producción y el poder mostrar nuestros productos con valor agregado, son de gran importancia en cada uno de los Hecho en Entre Ríos realizados, sea en alimentos como en este caso, en construcción, o en salud", indicó.



Mencionó que, en cada uno de los catálogos, al realizarlos se tiene en cuenta, "al momento de efectivizar la participación, que las empresas se encuentren en regla con respecto a registro en AFIP, ATER, padrón industrial de la Provincia (de ser industria) y que no posea litigios en curso en el Ministerio de Trabajo y/o la Secretaría de Ambiente. y que no posea litigios en curso en la Dirección General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, el Ministerio de Trabajo y/o la Secretaría de Ambiente. Esto también forma parte de la transparencia, y es allí donde tenemos que continuar trabajando", finalizó el funcionario.