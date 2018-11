Gremios estatales recibieron el instructivo final de recategorizaciones

En la reunión realizada este viernes en la Secretaria de Hacienda, los funcionarios entregaron a ATE y UPCN el instructivo con nuevas correcciones para que sea considerado por los sindicatos.



Según precisó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, el texto "tuvo en consideración varios de los aspectos, fundamentalmente técnicos, que nosotros habíamos planteado desde UPCN".



Reconoció que se logró "un instructivo superador del anterior, que incorpora a las áreas de Salud Mental con una recategorización adaptada al régimen de este sector, y además tiene en cuenta la recategorización de los agentes sanitarios que hacía varios años que no tenían posibilidad de modificar su categoría". A su vez, "hay otros aspectos que también van marcando mejoras en la carrera, como por ejemplo, la separación de los agrupamientos para darle a cada sector de la Administración Pública un tratamiento acorde a ese agrupamiento".



Valoró el trabajo conjunto con la Dirección de Recursos Humanos de la provincia, para que "el procedimiento sea rápidamente aplicado y tengamos el resultado en el menor tiempo posible, que es lo que están esperando nuestros compañeros". Asimismo entendió que esto evitará que "haya diferentes interpretaciones o se desvirtúen algunas de las cláusulas que están contenidas en este instructivo".



El día martes los gremios harán llegar su respuesta formal al instructivo, y si se acepta, seguramente "en los próximos días estaríamos firmado ya el acuerdo", anticipó Domínguez.



Los trabajadores que estarán comprendidos en esta readecuación escalafonaria, son aquellos con "determinadas antigüedades" al 30 de junio de 2017, que es la fecha de corte fijada.



La dirigente gremial recordó que en 2011 "el primer instructivo tenía apenas una página con temas muy generales, el valor fue haber fijado criterios objetivos que no teníamos para la recategorización". Hoy, en cambio, "el instructivo tiene más de 15 páginas, donde hace un desarrollo de todos los puntos y se especifica claramente cómo instrumentarlo, lo cual da certeza a los trabajadores de qué es lo esperable y cómo tienen que desarrollar el procedimiento administrativo para lograrlo".



Muchas de las cláusulas incorporadas buscan reducir el margen de discrecionalidad en la aplicación de los criterios. Como ejemplo Domínguez explicó: "Cuando haya duda en algún caso, se hará un expediente por separado a fin de no perjudicar a todo el conjunto del sector del que estemos hablando".



En igual sentido se incorporó en los primeros puntos del instructivo que si un agente está comprendido en más de una situación de reubicación escalafonaria, que se utilice la más beneficiosa.



"Todas estas cuestiones tienen que ver con la mirada de la carrera administrativa, no es solamente tener una categoría más, sino en qué perspectiva se ve en empleo público", reflexionó.



UPCN hará llegar el texto a sus delegados para la revisión, a efectos de llevar una respuesta la próxima semana.



Por su parte, desde ATE se informó que el texto "será evaluado en el seno de la Comisión Directiva del sindicato que tras su tratamiento dará pie a una respuesta que será entregada a los representantes del gobierno". (APF)