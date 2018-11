"Hay una nueva Argentina, una nueva conciencia ciudadana", dijo Macri

Mauricio Macri afirmó que el país se convertirá en "una potencia mundial en energía". En una entrevista que concedió a una FM de Trenque Lauquen, el Jefe de Estado puso de relieve que los recursos del yacimiento de Vaca Muerta le permitirán a la Argentina exportar energía "al mundo entero" y generar cientos de miles empleos de calidad.



Macri subrayó que "tenemos claro cuál es el rumbo" por el que debe transitar el país y destacó que "por primera vez en su historia moderna la Argentina entró a una crisis como la que hemos vivido con un conjunto de reglas y salió con las mismas reglas y el mismo equipo".



"Eso demuestra que no pasa por el presidente, pasa por los argentinos", subrayó.



Afirmó que la causa judicial por los cuadernos "fueron un antes y un después para la Argentina que soñamos, en términos de que es el fin de la impunidad y de que realmente vamos a atacar la corrupción en serio".



Macri remarcó que se ha convertido en "un presidente récord" por la cantidad de viajes que viene realizando a distintas provincias y subrayó que "una de las cosas más lindas" que experimenta como político es contactarse con la gente y "escuchar sus necesidades y sus pasiones".



"Cuando estoy cerca de la gente tengo muchas de esas muy lindas vivencias y también me transmiten sus preocupaciones porque, obviamente, no vamos a resolver en menos de tres años problemas que acumulamos durante 70", señaló.



Dijo que "había que poner la verdad sobre la mesa, no engañarnos más, no gastar más de lo que tenemos, ser realmente cuidadosos, que aquel que está en el gobierno, sea municipal, provincial o nacional, no viva de prestado".



Macri destacó la creación de las mesas que el Gobierno viene generando para que la actividad productiva sea más eficiente, genere mayor cantidad de trabajo de calidad y permita desarrollar cada sector de la economía nacional.



"Es increíble las barbaridades que hemos hecho durante tantos años, trabas, que en vez de ayudar a producir para que se pueda exportar más eran una carrera de obstáculos", advirtió.



Dijo que ahora, por el contrario, "estamos tratando de remover esos obstáculos", como que las tramitaciones en todos los órdenes del Estado "se puedan hacer a la distancia, desde una computadora, sin ir al extremo de aceptar que un gestor te coimee en la Aduana o en otro ente para poder exportar".



En cuanto a la recuperación de la matriz energética que está llevando a cabo el Gobierno, el Presidente destacó la reanudación de las exportaciones de gas a Chile, después de más de 10 años, durante los cuales se registró la situación inversa.



"No vamos a exportar regalando el precio del gas, y eso nos va a permitir que cada vez tengamos gas más barato para nosotros", puntualizó.



Añadió que en la medida que la Argentina siga apostando a producir gas y petróleo los costos seguirán en descenso.



Apuntó que "lo más importante es que hoy entre siete y 14 familias llegan a Vaca Muerta porque hay trabajo" y que otros 500 mil puestos se van a generar los próximos años.



"En 2010 el yacimiento estaba descubierto pero no hicimos nada. Una locura", enfatizó.



"Ahora esa revolución nos va a permitir ser una potencia mundial en energía, vamos a exportar al mundo entero, se van a instalar fábricas importantísimas para, en vez de gasificar, licuar", dijo el Jefe de Estado.



En ese sentido, aseguró que ahora "vamos a instalar varias plantas para licuar y esos son miles de millones de dólares inversión, y miles de puestos de trabajo nuevos para producir nuestra propia energía y ser un país mucho más sólido y potente que uno que depende de tener que importar".



Recordó que el gobierno anterior involucionó en materia energética al punto de que el estado debió importar gas licuado y transformarlo a través de un buque regasificador que le costó al país más de 40 mil millones de pesos.



Dijo que esa suma hubiese permitido "construir una ruta nueva de 1000 kilómetros, 1200 escuelas equipadas o el gasoducto que hoy necesitamos" para llevar el gas desde el yacimiento hasta Santa Fe.



Macri reiteró que el objetivo de déficit cero es que "no podemos vivir de prestado" ni "vivir buscando ese atajo que nos llevó a décadas de frustración" mientras veíamos "cómo todos los países alrededor crecían y nosotros no".



"Si aprendimos de nuestros errores, el camino es trabajar en equipo, decirnos la verdad, con transparencia, erradicar la corrupción de nuestra vida, porque eso es el principal causante de la pobreza", puntualizó.



Puso de relieve el apoyo que "el apoyo del mundo es tan grande en este momento para la Argentina como nunca antes" y fue por ese motivo que la Argentina pudo conseguir el financiamiento que necesitaba.



Del mismo modo, dijo que los impuestos que se tributan a nivel nacional, provincial y municipal, "tienen que ir bajando en la medida de que nos administremos cada vez mejor porque la prioridad es crecer y para eso debemos estar equilibrados".



"Mi obsesión es generar trabajo, crecer y desarrollar este país y por eso tenemos este plan de infraestructura" que incluye autopistas seguras, puertos, aeropuertos, trenes, además de tender fibra óptica y banda ancha a todas las localidades, sostuvo.



Afirmó que "no tenemos que creer más en las propuestas mágicas que nos dicen que las cosas pueden ser gratis porque sabemos que lo que es gratis hoy te termina saliendo caro".