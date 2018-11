Quieren establecer por ley que hijos de funcionarios vayan a escuelas públicas

La última sesión del Senado Juvenil se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados y allí alumnas de una escuela de Colonia Roca en el departamento Concordia, propusieron que sea obligatorio para funcionarios provinciales, legisladores e intendentes, optar por escuelas públicas para la escolarización de sus hijos. El objetivo es "que la educación brinde igualdad de oportunidades sin discriminación alguna", señalaron las autoras.



La iniciativa es autoría de Melina Demerlier, Sofía González y Marianela Núñez, estudiantes de 5º año de la escuela Nº24 Cabildo Abierto, que trabajaron junto a su profesor de Ética, Esteban Araujo.



Plantean la obligatoriedad de que funcionarios opten por escuelas públicas para la escolarización de sus hijos. "Buscamos que haya igualdad entre estudiantes de escuelas públicas y privadas", remarcaron las alumnas y aseguraron que la iniciativa "tenderá a mejorar la calidad de la educación", ya que servirá para que los funcionarios "se interioricen y responsabilicen de las carencias que presenta la educación argentina en general y de nuestra provincia en particular". "Comprendemos lo controversial del proyecto. No es nuestra intención desmerecer el trabajo de los funcionarios. Pero creemos que es una medida necesaria en defensa de la educación pública", afirmaron las alumnas y subrayaron que el objetivo es contar en la provincia con una "educación que brinde igualdad de oportunidades sin discriminación alguna".



En la exposición del proyecto, las autoras citaron el artículo 75, inciso 19 de la Constitución nacional, concretamente la parte que dice que al Congreso le corresponde "sancionar leyes de organización y de base de la educación que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal". Al respecto consideraron que actualmente "no está garantizada la calidad de la educación y tampoco la equidad de quienes allí estudiamos".



Luego explicaron los motivos que las llevaron a elaborar esta iniciativa. "Nuestra institución funciona en un edificio que nos presta una escuela primaria, entonces nos dividimos en turno tarde y noche. Como las aulas no eran suficientes, los profesores tuvieron que hacer un aula de madera en el patio", relataron. Enumeraron además otros inconvenientes, como "mobiliarios en mal estado, problemas edilicios, no contar con materiales didácticos para obtener una educación de calidad. Esta es nuestra realidad y de muchas escuelas del Departamento Concordia y de la provincia", concluyeron.