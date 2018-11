Resurgió reclamo por el Fondo Sojero durante reunión con gobernadores

Con el objetivo de encontrar visto bueno para su propuesta de modificar el proyecto sobre el impuesto a los Bienes Personales, el senador Miguel Pichetto recibió en su despacho a un grupo de seis gobernadores. En el encuentro, que se extendió por casi dos horas, resurgió el reclamo por la derogación del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero.



Al cabo de la reunión, el jefe de Argentina Federal reveló que se conversó sobre el tratamiento del Presupuesto 2019 y el paquete de leyes económicas, se intercambiaron posiciones y los mandatarios provinciales transmitieron "el viejo y legítimo reclamo del Fondo Sojero".



El rionegrino subrayó que el FFS "no está inserto dentro de la ley de Presupuesto, son recursos que fueron limitados por una decisión de un DNU y es un tema que vamos a volver a conversar con el ministro Rogelio Frigerio", pese a que en septiembre el Gobierno creó por decreto un "Programa de Asistencia Financiera" para compensar parte de esas transferencias a las provincias.



Del convite formaron parte los gobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Casas (La Rioja).



También estuvieron los vicegobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Daniel Capitanich (Chaco); y los senadores José Mayans (Formosa), Sigrid Kunath (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes), Inés Blas (Catamarca) y Alfredo Luenzo (Chubut), todos del justicialismo.



En diálogo con la prensa, Pichetto confirmó que hasta el 14 de noviembre -fecha prevista para la votación del Presupuesto- "vamos a seguir conversando para arribar a acuerdos centrales en lo que hace a la relación del Gobierno nacional y los gobiernos federales".



Y remarcó que el dictamen de la Bicameral de Trámite Legislativo sobre la derogación del FFS tiene preferencia para ser tratado en la sesión que viene, ya que el formoseño José Mayans así lo solicitó el pasado 10 de octubre. Si bien el de la mayoría es el de Cambiemos, toda la oposición había firmado en contra de la medida.



"Estuvimos evaluando el impacto de lo que significa dejar sin efecto Bienes Personales para vivienda única", sostuvo en cuanto a la iniciativa de su autoría para modificar la media sanción de Diputados sobre este tema.



En este sentido, el titular de la bancada del peronismo no K detalló que sobre una recaudación de entre $33 y $34 mil millones, el impacto "sería de $3 mil millones o $4 mil millones". "Estamos haciendo los números, seguramente (el Ministerio de) Hacienda también los estará haciendo, pero la idea nuestra es llevar adelante esa reforma", agregó.



Y continuó: "Así como se eximió al campo, que es un actor protagónico, generador de dólares, sacar al trabajador, al hombre de clase media que tiene una vivienda única, me parece que es un tema razonable y que el Senado tiene que hacerlo".



El proyecto aprobado en Diputados con 130 votos a favor, 38 en contra y ocho abstenciones, eleva el mínimo no imponible de este tributo de 1.050.000 pesos actuales a 2.000.000 a partir de 2019.



Así, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.



Pero Pichetto propone que "de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a 18 millones de pesos".