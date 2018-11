Bullrich: "Esperamos tener un diciembre tranquilo"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló sobre la reunión del G20 que se celebrará en la ciudad de Buenos Aires en diciembre. Tomando como referencia lo sucedido en la Plaza de los dos Congresos, donde hubo balazos de goma de la policía y piedrazos de manifestantes, dijo que no "van a permitir caras tapadas ni mochilas con piedras".



"Hemos tenido 55 reuniones del G20, todas perfectas; la seguridad del G20 está absolutamente garantizada. Vamos a poner reglas del juego muy claras, no vamos a permitir caras tapadas, ni mochilas con piedras para que los que quieran ir a manifestar puedan gritar todo lo que quieran, pero sin romper nada. Nuestro objetivo va a ser que esto sea en otro lugar, con visibilidad y medios de prensa, pero ordenado y sin violencia. Son condiciones estrictas y con mucha profesionalidad", dijo Bullrich en diálogo con Desde el Llano (TN).



La funcionaria también habló sobre la situación social para diciembre: "Hemos tenido todos diciembres tranquilos, este año esperamos tenerlo también. Esperamos no tener que actuar y que todo se dé en la tranquilidad".



Respecto a la situación en Congreso, descartó que el ciudadano venelozolano que fue detenido ese día sea servicio de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro ("Nunca tuvimos esa información") y reclamó a las organizaciones que participaron de la marcha que "se hagan cargo de los gastos del arreglo de la Plaza".



Bullrich, finalmente, sostuvo que para ella "intentaban tomar el Congreso", pero que la Policía actuó rápido "sacando a los manifestantes violentos".