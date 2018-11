La ministra Rosario Romero le pidió la renuncia al secretario de Trabajo

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, le solicitó la renuncia al secretario de Trabajo, Oscar Balla, tras una reunión que mantuvieron en horas de la tarde del lunes. Balla había ido a dar explicaciones en torno a su viaje a Mendoza, para participar de un torneo de fútbol de veteranos. El funcionario dijo que concurrió a la provincia cuyana para un encuentro oficial que finalmente no se realizó, para lo cual había solicitado viáticos y un vehículo oficial para trasladarse. La ministra le solicitó ponga a disposición su renuncia mientras se investigue en profundidad lo sucedido.Según la información oficial, Balla presentó un informe de su viaje a Mendoza donde justificó el pedido de viáticos solicitados al Ministerio de Gobierno y el uso de un vehículo oficial, con motivo de una reunión de coordinación con las carteras pares de Mendoza y San Juan, que finalmente no se habría realizado. El caso salió a la luz por un accidente que tuvo en Mendoza.Desde el Ministerio de Gobierno se evaluarán los informes para ser elevados al gobernador Gustavo Bordet, no obstante lo cual la Ministra le solicitó al funcionario que ponga a disposición su dimisión, considerando prudente su alejamiento del cargo hasta tanto se aclare la situación.