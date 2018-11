El próximo martes no habrá actividad bancaria

Por el día del empleado bancario el martes de la semana próxima no habrá actividad en los bancos del país, porque la convención colectiva del gremio así lo determinó, confirmó el secretario adjunto de la Asociación Bancaria de Paraná, Augusto Gervasoni.



El 6 de noviembre "todos los trabajadores del gremio del país, conmemorarán el día del Bancario fecha no laborable y por eso no habrá bancos, porque la convención colectiva del gremio así lo determina", precisó Gervasoni, quien apuntó que la entidad realizará una celebración el próximo sábado.



La Asociación Bancaria Nacional (el sindicato) fue creada el 6 de noviembre de 1924, en un ambiente de fuerte enfrentamiento político entre simpatizantes y opositores a Irigoyen. Las primeras reivindicaciones estuvieron asociadas a la necesidad universal de la jubilación, el cumplimiento de la jornada laboral y el escalafón interno. Con el paso del tiempo y el esfuerzo continuo, el compromiso y la conciencia sindical fueron fortaleciéndose y extendiéndose de Buenos Aires a todo el país, supo AIM.



La celebración se da en un marco de negociación paritaria en la que los trabajadores negocian con las Cámaras "una recomposición salarial que permita no perder poder adquisitivo, ya que se está 4,4 debajo de la inflación en septiembre a lo que hay que sumarle lo que se perdió de poder adquisitivo en octubre, por lo que se busca un acuerdo salarial que permita, por lo menos, estar al límite de la inflación y no estar tan atrás". En ese marco, recordó que las Cámaras Adeba, Aba, Abappra, ABE y el Banco Central solicitaron un cuarto intermedio para responder al planteo, por lo que la próxima audiencia será el 30 de octubre, a las 13.