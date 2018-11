El Concejo Deliberante sesionó en el Club Neuquén

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El Concejo Deliberante de Paraná, sesionó este lunes en el Atlético Neuquén Club, en el marco de "El Concejo en tu Barrio", programa que "tiene por fin el fortalecimiento democrático y visibilización de la trascendente labor que le cabe a este cuerpo, en la interrelación vecino ? municipio", según dijo la titular del HCD, Josefina Etienot.



El órgano legislativo pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 1º de noviembre, a las 9.30, en el recinto de sesiones ubicado en el Palacio Municipal.



La prestación del transporte urbano de pasajeros en Paraná, llevó la mayor parte del debate de este lunes.



En el espacio asignado a instituciones, vecinales y ciudadanos de esa jurisdicción, la titular de la Comisión Vecinal "Santa Lucia", Alicia Glauser, se refirió al servicio que se brinda en la ciudad, y calificó al mismo como "espantoso".



Al respecto puso como ejemplo que su barrio (Santa Lucia) "dejó de tener comunicación con la zona norte", señalando que "la Línea Nº 10 solo llega ahora hasta la Casa de Gobierno, cuando antes lo hacía hasta la "Toma", beneficiando tanto a los vecinos de las zonas sur y norte de Paraná". En tal sentido, señaló que el boleto combinado "no existe".



"Tampoco hay garitas, no hay señalización, y llueva o truene el pasajero debe aguardar los micros, que además circulan sin respetar las frecuencias previstas, donde estos paren y sin ningún tipo de protección para el usuario, en los lugares de ascenso y descenso", dijo Glausser y reclamó que "la Línea Nº 10 vuelva al recorrido anterior (Barrio "Santa Lucía" ? la "Toma") y que la Línea Nº 6 vuelva a entrar al barrio "Paracao", que se quedó sin transporte".



Las afirmaciones de Glauser merecieron la réplica de los concejales Gainza y Zuiani, quienes se comprometieron a requerir los informes oficiales ante los organismos pertinentes para corroborar los dichos de Glauser.



El tema del transporte urbano también fue abordado por el presidente del Club Neuquén, Juan Arbitelli, quien señaló el impacto negativo que ha tenido en esa institución la nueva trama del transporte público de pasajeros en colectivos.



"Hay muchos chicos que no son de la zona y que habitualmente se acercaban al club a practicar diversas disciplinas deportivas utilizando ese medio y que hoy ven dificultada tal posibilidad, como consecuencia del cambio de recorrido", señaló el dirigente deportivo.



Pedido del párroco de Santa Lucía

El párroco de la iglesia "Santa Lucía", Daniel Ponce, solicitó ante el Concejo Deliberante se contemple la posibilidad de una ayuda económica "para construir una nueva unidad educativa", y referenció: "Tenemos un colegio primario y secundario con una alta demanda de matrícula que no podemos atender".



"Viendo que esta zona de Paraná está creciendo mucho, queremos hacer un aporte a la sociedad jurisdicción de nuestra parroquia, para lo cual requerimos se contemple la posibilidad de contar con el aporte de los recursos necesarios para afrontar ese compromiso", añadió.



También planteó "la necesidad de proveer del recurso del agua potable a algunos vecinos del barrio, que aún carecen de este vital elemento, y que se encuentran en una situación de marginalidad".



Por otra parte, el padre Daniel requirió el mantenimiento de calles de esa zona, y dijo: "Hemos tenido situaciones en que la ambulancia no puede ingresar ante situaciones de emergencia, por el estado de deterioro que dichas arterias presentan".



Reclamo de la vecinal Juan Báez

El presidente de la Comisión Vecinal "Juan Báez", Francisco Fernández, acompañado por Fabiana González, reclamó ante el cuerpo legislativo "la terminación de cuatro cuadras de cordón cuneta, los cuales se encuentran pagos en la Empresa Construcciones Demartin, como la culminación de la obra de Juan Báez".



También peticionaron la necesidad del desmalezado de los terrenos baldíos del citado barrio; completamiento del tendido de la red de gas natural; terminación del Salón Vecinal ubicado en la intersección de calles Pascual Greca y Carlos Alberto.



Asimismo plantearon la necesidad de que el barrio cuente con una plaza y de contenedores para el depósito de residuos en jurisdicción del mismo. Personal Transitorio del Concejo El proyecto de ordenanza creando la categoría de "Personal Transitorio" en el ámbito del Concejo Deliberante, impulsado por los ediles de "Cambiemos" y del "Frente Renovador", que bajó al plenario con dictamen favorable de las Comisiones de Legislación y de Hacienda, pasó al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria.



Durante las deliberaciones que el parlamento municipal celebró este lunes en el Club Neuquén, por unanimidad de los ediles, se decidió que las próximas sesiones del Concejo en tu Barrio se realicen los días 15 y 29 de noviembre entrante, en la sede del Sindicato de Dragado y Balizamiento y en el Parque Industrial de Paraná, respectivamente.