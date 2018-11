Romero pidió informes para definir la situación del secretario de Trabajo

La continuidad del secretario de Trabajo Oscar Balla en el gobierno provincial dependerá exclusivamente si logra aclarar la situación que da cuenta que viajó a un certamen de fútbol de veteranos en Mendoza, con un vehículo oficial y con viáticos del Estado.La ministra de Gobierno, Rosario Romero, informó que solicitó "de modo urgente los informes pertinentes para aclarar el incidente y saber qué medidas tomar".Balla viajó el jueves pasado a Maipú, Mendoza y en el camino sufrió un accidente. El funcionario asistía al 25°Campeonato Argentino de Futbolistas Veteranos que se realiza en la provincia cuyana en su también rol de presidente de la Liga de Veteranos.La Policía mendocina informó que la camioneta Toyota Hilux chapa patente AB-053-LR, perteneciente al Ministerio de Trabajo de Entre Ríos se despistó y el conductor Oscar Balla no tuvo lesiones.El tema fue que se especuló que Balla no solamente fue en un vehículo oficial, con combustible pagado por el Estado, sino también con viáticos, ya que había una versión que daba cuenta que sería parte de una reunión de autoridades de carteras laborales, publicaRecordó algo que parece no ser un dato menor: "Se sabe que esta gestión de Gobierno no autoriza ni avala que se paguen viáticos o se usen los vehículos oficiales para cuestiones personales. Somos muy exigentes en esta cuestión por lo que cuidamos todos los pesos del Estado, y es claro que no se autoriza ningún viaje o viático que no esté debidamente fundado y acreditado".La titular de la cartera Política también hizo saber que no mantuvo ningún contacto ni personal ni telefónico con Balla. "Sí solicité la información y los informes para que estén en mi despacho el lunes. Allí los leeremos y definiremos los pasos a seguir", enfatizó Romero.