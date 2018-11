Bordet y Stratta analizaron la implementación de programas sociales

El gobernador Gustavo Bordet y la ministra Laura Stratta se reunieron con el objetivo de analizar la implementación de políticas públicas destinadas a fortalecer el tejido social, para continuar generando estrategias y planificando herramientas para favorecer el desarrollo social y humano.



El encuentro que mantuvieron se concentró en realizar un balance de las políticas implementadas a nivel provincial en materia de atención y desarrollo, atendiendo la impronta del gobernador Gustavo Bordet sobre la importancia de seguir fortaleciendo la política en desarrollo social y salud para brindar respuesta a los entrerrianos.



En esa línea, la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Stratta, explicó: "Venimos trabajando muy intensamente en el marco de la gestión en todo lo que tiene que ver con las estrategias de contención social, en un contexto como nos ha tocado atravesar, en el que las decisiones que se toman en la macroeconomía golpean a los sectores más vulnerables, y también a los trabajadores, a las economías regionales, a los emprendedores".



Sostuvo también, que "la gestión está concentrada en poner en valor todo lo que tiene que ver con la contención sociosanitaria de la población, de generar desarrollo con inclusión social". Y en este sentido agregó: "El gobernador ha marcado claramente esa prioridad, no únicamente en el plano del discurso, sino especialmente a través de las políticas públicas concretas y de la inversión real".



Destacó además, que "el gobernador Gustavo Bordet ha señalado y demostrado que se pueden equilibrar las cuentas y que eso no sea a costa de los que menos tienen, de los sectores más desprotegidos". Inmediatamente, apuntó que "en ese sentido es que se realizaron las ampliaciones necesarias cada vez que planteamos cuales eran las prioridades".



Por último, Stratta subrayó que "el gobernador ha marcado prioridades y en ese camino no solamente trabajamos en el marco de la asistencia, sino también en generar herramientas de desarrollo para fortalecer la economía social y acompañar a las instituciones intermedias, consolidado espacios de diálogo social".