Proponen regular la situación laboral de asesores de los concejales de Paraná

Proyectan la creación de la categoría de Personal Transitorio en el ámbito del Concejo Deliberante de Paraná. El objetivo de la propuesta esy que éstos cuenten con los beneficios sociales correspondientes.A instancias de una iniciativa de Cambiemos, con el apoyo del Frente Renovador, ingresará a la próxima sesión el dictamen favorable de las comisiones de Hacienda y de Legislación, que, y que implica la derogación de la Ordenanza Nº 7071/88, que refiere a la conformación de los bloques políticos.Supone que de aprobarse,, según publicó. Ello debido a que el personal transitorio tendrá nuevas categorías, aportes patronales y obra sociales, entre otros conceptos, que hoy no tienen ya que están contratados como asesores de los ediles, bajo la modalidad de monotributistas.El tema tendrá ingreso al recinto el lunes, en la sesión que se realizará en el Club Atlético Neuquén, como parte del programa El Concejo en tu Barrio.Sin embargo, para su tratamiento en la sesión deberá contar con 2/3 de los votos, que no obtendría ya que el proyecto no es apoyado por el bloque del Frente para la Victoria (FpV).El proyecto impulsado por los ediles Carlos González, Emanuel Gainza, Karina Llanes, María Marta Zuiani y Claudia Acevedo (Cambiemos); Luis Díaz y Silvina Fadel (Una-Frente Renovador),La medida es rechazada por Etienot, que desde el inicio de su gestión había impuesto otra forma de distribución de fondos para los ediles. Por un lado, redujo la cantidad de adscripciones, y por otro pretendió imponer montos similares para cada edil; claro que ese manejo no estuvo exento de arbitrariedades y discrecionalidad, como sucedió con la presentación judicial formalizada por el edil Luis Díaz, que la acusó de extorsiones y sufrió la reducción de módulos para asesores. Atento a esa interna, desde la Presidencia del Concejo se presentó que el proyecto legislativo supone un aumento de 27 millones de pesos en el año, en el rubro de Personal., "con incidencia en el Presupuesto del Concejo asignado para el corriente ejercicio fiscal, dado que traería aparejado el consiguiente incremento en el número del personal asignado", se criticó.Del mismo modo, se difundió como argumento en contra del proyecto que respecto a los artículos 4º y 12° son de cuestionable validez constitucional, ya que "exceptúan del beneficio de la 'estabilidad' a los agentes en cuestión, quienes al concluir el presente período legislativo (diciembre 2019), estarían habilitados, vía judicial, a reclamar su incorporación a la planta permanente del Concejo Deliberante".En cuanto a los contenidos de la norma en cuestión, prevéSegún se informó, el articulado de la norma fija, establecido en la Ordenanza 6.861.Además, cada concejal contará con un auxiliar, que percibirá una remuneración equivalente al 50% del haber que por todo concepto percibe un edil; dos empleados/as con remuneración equivalente a la categoría 33 de la administración municipal y dos empleados contratados con remuneración equivalente a la categoría 34.Sin perjuicio de lo establecido, cada concejal podrá optar por contar con 1 auxiliar, que percibirá una remuneración equivalente al 50% del haber que por todo concepto percibe el legislador; dos empleados/as contratados con remuneración equivalente a la categoría 34, conforme las categorías previstas para el personal municipal, y dos asesores que presten sus servicios de manera independiente.Además, lo dicho: "El personal transitorio tendrá derecho a la retribución mensual de sus servicios, sueldo anual complementario, asignaciones familiares, obra social, jubilación, ART, régimen de licencias municipal. Y tendrá derecho a conservar el empleo mientras exista el bloque y hasta tanto se produzca alguna circunstancias como renuncia, fallecimiento, incapacidad absoluta o permanente, cesantía o exoneración, cancelación de la designación o baja a solicitud del/la concejal que propuso su designación y terminación del mandato del/la concejal designante".