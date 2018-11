Narcomenudeo: "Están terminando con los kioscos de venta de droga"

Menos droga en la calle

Juicios Abreviados



Bienes redistribuidos



Red "Contener"



Trabajo articulado



Acuerdos con Nación



La provincia de Entre Ríos lleva adelante una política activa en la lucha contra el narcomenudeo desde la aplicación de la ley provincial N°10.566 en mayo del corriente año.El gobernador, Gustavo Bordet, resaltó que la implementación de narcomenudeo es un éxito en la provincia. "Están terminando con los kioscos de venta de droga que todo el mundo sabía dónde estaban y nadie podía actuar. La policía de Entre Ríos está trabajando con mucho virtuosismo y seguiremos trabajando en este sentido, asumiendo un rol que nos involucra para desbaratar el narcomenudeo, que causa tanto daño en nuestro tejido social", subrayó al respecto.El mandatario entrerriano manifestó: "También venimos articulando distintas medidas para abordar de manera integral y con una perspectiva de derechos la problemática de las adicciones. Porque es responsabilidad del Estado acompañar a los y las jóvenes que por un motivo u otro experimentan cualquier clase de consumos problemáticos, y en ese marco no podemos actuar bajo un paradigma puramente punitivista. Tenemos que tener una mirada amplia centrada en el concepto de la salud pública"."Tenemos números muy auspiciosos y hemos tenido cero conflictos con la Justicia Federal o con las Fuerzas Federales en la implementación del Narcomenudeo en Entre Ríos. Hemos tenido sentencias que nos han permitido adjudicar los bienes decomisados en las causas, a la Policía, en un 40 por ciento, a Salud, también en un 40 por ciento y el 20 restante a Desarrollo Social, Consejo del Menor y la Familia", detalló al respecto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.En consecuencia, explicó: "Esto es algo que está previsto por la Ley y que está funcionando perfectamente. La gente ve que como resultado del combate al narcomenudeo los bienes decomisados van al Estado. Los hemos ploteado y circulan ya por nuestras calles los vehículos que fueron decomisados".En el marco de esta lucha, la Policía Provincial sacó de circulación, en estos cinco meses, 3.385 dosis de cocaína, 1.424 dosis de cannabis sativa y 469 cigarrillos de marihuana. Lo que se traduce en casi 4 mil gramos de cocaína y más de 11 mil gramos de cannabis. En tanto, los psicotrópicos secuestrados dan un total de 264 gramos en toda la Provincia.Se han realizado 173 procedimientos en el marco de la ley 10.566, desde el 10 de mayo hasta el 26 de octubre y 113 intervenciones, que arrojaron el saldo de 250 personas detenidas, 196 hombres y 81 mujeres.En los cinco meses que lleva de implementación la Ley 10.566, se han decomisado 31 autos, 40 motos, 379 teléfonos móviles, 372 elementos informáticos y electrónicos, 35 balanzas, 17 armas y 1.643.139 pesos, que están siendo distribuidos por el Ministerio de Gobierno y Justicia, en los porcentajes señalados en la ley.En este marco, el informe realizado por la Dirección de Toxicología de la Provincia distingue las localidades donde se produjeron más decomisos de estupefacientes. Los datos arrojan que Paraná es el departamento donde más droga se ha incautado y le siguen Concordia, Gualeguay, Uruguay, Nogoyá, Islas, Victoria, Diamante, Colón, San Salvador, Chajarí, La Paz, Gualeguaychú, Villaguay, Federación, Tala y Federal.El trabajo conjunto con el Poder Judicial ha dado como resultado la condena de más de 50 personas en toda la Provincia. En Paraná son 14 los sentenciados, mientras que en Gualeguaychú, Diamante y San Salvador hay una persona condenada, en Gualeguay y Concepción del Uruguay dos y tres en Concordia. En este sentido, 35 son condenas efectivas y 15 condicionales, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.Con el decreto reglamentario N 2.193 del Ministerio de Gobierno y Justicia, se entregaron múltiples bienes decomisados en distintas causas con sentencia judicial. A la Dirección de Toxicología fueron un vehículo Vayage Dominio JFM 785 Año 2011, un Vehículo Chevrolet Prisma Dominio Ac507cc, 4 Motovehículos: Motomel Brava Color Roja, Honda Titán Cg 150 Cc y Rouser Color Roja, tres Celulares y una Balanza Digital.En tanto, al Ministerio de Salud fue entregada una Camioneta Ford Eco Sport, Dominio Colocado EHS 164, que se destinó al Centro Huella. El Consejo Provincial del niño, el Adolescente y la Familia, recibió tres Bicicletas Venzo Y Trek, una Notebook Lenovo Modelo Ideapad y una Computadora All In One Lenovo.En Centro Huella es un espacio donde hace más de 20 años se realizan abordajes territoriales respecto a la problemática de adicciones en Entre Ríos. Su directora, Lilia García, agradeció el gesto político y destacó: "es un aporte y un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo desde hace más de 20 años".En tanto, la Policía de Entre Ríos dispuso el Vehículo Chevrolet Prisma Dominio Ac 507 CC, para la Dirección de Toxicología y una moto Honda para la Dirección de Investigaciones. En ambos casos los bienes se disponen para continuar la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la Provincia.En la ciudad de Gualeguay, se entregaron también: un automóvil Volkswagen Voyage, dos motocicletas Motomel Brava color roja y Rouser color roja, y 15 aparatos de telefonía celular, destinados a la Policía de Entre Ríos, la Dirección de Toxicología.Paralelo al trabajo realizado en materia de operativos, allanamientos y decomisos en torno a la ley de narcomenudeo, y a la distribución de bienes incautados destinados a la sociedad, el Gobierno de Entre Ríos inició la convocatoria a organizaciones no gubernamentales para integrar una red de contención para el combate y la disminución de las adicciones."La intención es garantizar una red de organizaciones intermedias, que pueda articular con la Policía y la justicia, para que cuando tengamos un joven atrapado por las adicciones, podamos ofrecerle una contención. Las ONGs intermedias vienen haciendo una tarea relevante de enorme complemento", explicó la ministra Romero."Tengo la convicción de que el mayor combate contra el narcotráfico está en la disminución del consumo. El narcotráfico no existiría si no estuviera el problema de los consumidores de sustancias", subrayó.La ley de narcomenudeo, que empezó a regir en Entre Ríos el 9 de mayo del corriente año, es un trabajo conjunto que lleva el esfuerzo y sacrificio de todos los poderes del Estado Provincial.Comenzó con un gran debate en la Cámara de Senadores de Entre Ríos y se extendió por el Poder Judicial y Ejecutivo."Para iniciar este trabajo tuvimos que coordinar procedimientos con las distintas fuerzas y hemos tenido las mejores de las predisposiciones de todas áreas. Tengo confianza de que al combatir el delito de narcomenudeo también combatimos otro tipo de delitos", aseguró la ministra de Gobierno, Rosario Romero.Asimismo, el juez Federal, Leandro Ríos, subrayó: "Las puertas del Juzgado Federal están abiertas para toda clase de consulta y estamos trabajando conjuntamente en lo que más podemos. Las fuerzas provinciales tienen un código acusatorio y nosotros aún un código mixto. Lo único que hemos pedido y que se viene cumpliendo muy bien, es que siempre tengan en cuenta que detrás de cada kiosco hay una investigación de un gran grado de complejidad, que requiere que estemos en constante diálogo"."La justicia tiene que bregar por recomponer la paz social y tenemos que hacerlo en todos los ámbitos, fundamentalmente con este flagelo que carcome a nuestra sociedad. Si no logramos aquietar el crecimiento vertiginoso que han tenido en los últimos años habremos perdido la batalla", reflexionó al respecto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón.En el marco de un trabajo articulado de lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo, el gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmaron un convenio a través del cual acordaron trabajar en cooperación recíproca contra este flagelo.El convenio distingue las competencias tanto de la Nación como de la Provincia en materia de Narcotráfico y Narcomenudeo, respectivamente.En cuanto al delito de narcotráfico, la ministra Romero advirtió que "no se puede dividir rotundamente el combate a uno y a otro porque en realidad el narcomenudeo está ligado al narcotráfico, por lo que a esas instancias de coordinación tenemos que tenerlas en forma permanente".