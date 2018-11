Incorporan tecnología para "consolidar emprendimientos de la economía social"

Como parte de sus políticas sociales, la cartera de desarrollo impulsa una serie de programas tendientes a fortalecer a los emprendedores de la economía social en todo el territorio provincial, dotándolos de recursos y maquinarias que favorezcan su crecimiento a la vez que les permita mejorar sus capacidades productivas y de comercialización.



En este sentido, uno de los programas que se llevan adelante es el denominado Incorporación de Tecnología, el cual está dirigido a aquellos emprendedores que hayan adquirido un microcrédito y que requieran incorporar insumos, herramientas o equipamiento para desarrollar su emprendimiento productivo o de servicios. El objetivo de esta línea de acción es aportar calidad y ampliar la cantidad de productos o servicios que ofrecen los emprendedores, logrando así un salto cualitativo y cuantitativo.



Sólo a través de este programa, uno de los tantos que se implementan a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Estado provincial ha fortalecido 876 unidades productivas que se encuentran en todos los departamentos de la provincia, a través de la incorporación de tecnología. En primera persona Kevin Medina, oriundo de Gualeguaychú tiene un emprendimiento de pesca artesanal, para el cual recibió capital de trabajo que, asegura, le permitieron crecer y ampliar su comercio: "Hoy la situación económica está más difícil, y todo cuesta el doble, si no hubiera sido por la entrega que nos hizo el programa no hubiéramos podido adquirir las herramientas que necesitábamos. La verdad, nos han ayudado muchísimo, pudimos mejorar no sólo en calidad sino también en cantidad".



En la misma línea, el emprendedor, agradeció la celeridad con que se realizó la entrega de freezer y picadora de carne: "Yo pensé que iba a ser mucho más lento, pero por suerte no fue así. Estas herramientas nos permiten generar un valor agregado a nuestras producciones, por ejemplo ahora podemos racionarlas mejor para producir milanesas o hamburguesas".



Asimismo sostuvo: "Es muy importante que se continúen llevando adelante estos programas, en la actualidad la situación está muy complicada. De igual forma, nuestra perspectiva es poder seguir creciendo e incorporando más tecnología, para así además poder emplear a alguna persona que necesite, y de esta manera contribuir a la cadena de trabajo digno".



Daniel Schmidt es un joven herrero de Aldea Eigenfeld que participó del programa. "Estoy muy contento de que se lleven adelante este tipo de acciones. Es una muy buena herramienta para poder incorporar elementos necesarios para realizar el trabajo diario, que son muy costos y difíciles de comprar, sino hubiera sido por la ayuda que recibimos no podría haberlos adquirido", sostuvo.



En la misma línea, el joven que incorporó a su labor una dobladora de caño, una sierra y un taladro de banco, contó: "me facilitaron mucho las tareas y me permitieron incorporar nuevos trabajos nuevos, es una oportunidad muy buena, agradezco enormemente esta posibilidad porque está todo muy difícil y a veces cuesta seguir. Se me complicaba mucho hacer determinados trabajos, ahora puedo hacer más variedad y de mejor calidad".



Norma Maristain es una emprendedora de Concepción del Uruguay que se dedica a la confección de bolsos y mochilas, desde hace aproximadamente 7 años. En una de las entregas de Incorporación de Tecnología pudo obtener una máquina de coser profesional. "Agradezco profundamente esto porque es muy costosa y sin la ayuda del gobierno no hubiera podido comprarla. Nosotros somos gente de bajos recursos, por eso agradecemos y valoramos tanto este tipo de ayuda que nos facilita trabajar mejor".



En la misma línea la emprendedora resaltó que la incorporación le "permitió ampliar confecciones. Ahora puedo coser cuero, cuerina, y otros materiales que con una máquina común no se puede, pero con esta puedo hacer bolsos, carteras, mochilas".



Finalmente, Maristain, contó que "donde voy cuento de lo positivo de los programas del Ministerio. Ahora terminé de realizar un curso de marroquinería para aprender más y superarme. Realmente son una ayuda muy grande y accesible. Gracias a eso estoy trabajando bien, se me permitió optimar la producción y el producto final, mejorando hasta las terminaciones y la calidad".