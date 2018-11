Frigerio destacó la línea de créditos de Anses para el mejoramiento de viviendas

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, resaltó hoy en declaraciones radiales la importancia de las medidas anunciadas ayer por el presidente Mauricio Macri para potenciar el acceso a la vivienda. Aseguró que "los créditos UVA no se van a disparar" y que el gobierno trabaja en "corregir el déficit habitacional del país"."Estamos tratando de retomar la agenda del desarrollo y de la construcción para corregir el déficit habitacional que tiene en calidad y cantidad la Argentina y alcanza a más de 3 millones de familias", aseguró el ministro."Lo que planteó el Presidente ayer es que los créditos UVA no se van a disparar porque le pusimos un tope a la posibilidad de que la cuota se vaya por encima de lo que crecen los salarios", explicó el ministro y ejemplificó: "Si los salarios crecen 100 la cuota no va a crecer más de 110.""Después de mucho años donde el crédito hipotecario había desaparecido en la Argentina, el año pasado y hasta abril de este año tuvimos récord histórico de créditos hipotecarios", analizó Frigerio y agregó que "la crisis, a partir de abril, interrumpió el proceso de crecimiento y además generó temor e incertidumbre en aquellas 100 mil familias que habían adquirido un crédito UVA".En declaraciones a Radio Continental y a Radio Mitre, el titular de la cartera de Interior destacó además las medidas de incentivo al "desarrollo de viviendas, sobre todo para la clase media o media baja, con viviendas de calidad más chicas y baratas"."Estamos impulsando a desarrolladores privados a que construyan viviendas para ese segmento social con exenciones impositivas como IVA, ganancias, impuesto al cheque, e invitamos a las provincias a que también lo hagan con ingresos brutos y de esa manera se estimule la construcción de viviendas para ese segmento", dijo el ministro.Frigerio también puso en valor el lanzamiento de "medio millón de créditos ANSES de hasta 80 mil pesos para mejorar las condiciones del hogar", que pueden usarse "para comprar elementos en corralones donde van a tener descuentos".Por otra parte el funcionario se refirió también al relanzamiento del PROCREAR, que implica "10 mil millones de pesos para los nuevos llamados", y mejoras en las condiciones de crédito y subsidio en el "PROCREAR Ahorro Joven", y aseguró que desde el Gobierno se está impulsando "una nueva ley de alquileres que dé más previsibilidad a los inquilinos en aspectos como la re negociación de los contratos"."El estado no se mete en la negociación entre las partes para fijar un precio, porque eso ya ha demostrado en el pasado que lo único que hace es restringir la oferta de viviendas para alquilar, pero si estamos planteando que la re negociación de los contratos se pueda hacer cada 6 meses y que el mecanismo de ajuste esté vinculado por partes iguales entre inflación y salarios", precisó Frigerio.Por otra parte, el ministro resaltó que el paquete de medidas presentado por el presidente prevé además "un abanico de opciones como los seguros de caución, los seguros bancarios, garantías reales también, para que aquellos que tienen que alquilar no estén únicamente restringidos a obtener solamente una vivienda como garantía".