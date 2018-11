El 7 de noviembre comenzará el debate del presupuesto provincial

El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Marcelo Bisogni, confirmó que se hará una convocatoria para el miércoles 7 de noviembre. Del encuentro participará también el Senado, a fin de escuchar las explicaciones del ministro de Economía, Hugo Ballay, sobre los lineamientos del presupuesto 2019 de la provincia. Adelantó que buscarán que la ley de leyes salga por consenso, al igual que el año pasado, y estimó que a fines de noviembre podría ser aprobada por Diputados.



"Convocamos para el 7 de noviembre a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Salón de los Pasos Perdidos e invitamos al ministro de Economía Hugo Ballay y a su equipo de trabajo y también a la directora de la oficina de Presupuesto, Ingrid Antilaf, porque ella maneja la confección del presupuesto y siempre los legisladores consultan sobre obras que están en marcha o planificadas en cada uno de los departamentos", dijo Bisogni.



Luego, precisó: "Si las obras no están en el presupuesto, son agregadas en planillas complementarias para tenerlas en cuenta para el año que viene, dado que si obras no están incluidas en la ley de presupuesto, más allá de que no tengan financiación, no se pueden licitar".



"Con el solo hecho de estar en el listado complementario dentro del presupuesto aprobado, se pueden licitar el año próximo si se consigue financiación. Esto ha dado muy buen resultado", resaltó.



Luego, recordó que el proyecto de ley de presupuesto para el 2019 fue presentado en tiempo y forma por el Poder Ejecutivo antes del 15 de octubre, como fija la Constitución. En la última sesión, la del 23 de octubre, tomó estado parlamentario y pasó a comisión.



En referencia a la presencia del Ministro Ballay, consignó que el funcionario "dará las explicaciones sobre porqué se confeccionó de esta forma el presupuesto, cuáles fueron los parámetros con relación al dólar y al PBI nacional y otros aspectos del presupuesto nacional".



Con respecto a si se repetirá la circunstancia del 2017, cuando se aprobó el presupuesto 2018 por unanimidad en ambas cámaras, Bisogni expresó: "Nosotros siempre buscamos el consenso con los distintos bloques. Por eso hacemos primero esta reunión con el Ministro de Economía Ballay. Él deja las puertas de su Ministerio abiertas para todas las consultas que quieran hacer en forma particular los legisladores. Buscamos siempre y por todos los medios dar el debate para alcanzar el consenso y encontrar el voto por unanimidad como se dio para el presupuesto 2018".



"No es una tarea ni sencilla ni fácil. Por eso ese día 7 convocaremos para otra sesión de la Comisión para el día 13, entonces sólo con los diputados, para seguir dialogando y charlando acerca de porqué un 80% más de recursos para desarrollo social y un 40% más de inversión en salud pública, la baja de 0,7% en gasto en personal sin despidos. Este presupuesto, después de 20 años, tiene un superávit de $ 3.245 millones", destacó.



El presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados añadió: "La obra pública se mantendrá en todos los departamentos y ciudades. Más allá del desfinanciamiento que provocará la caída de las transferencias del Fondo Federal Solidario (fondo de la soja), que era un número importante $ 1.500 millones, el Gobernador ha dado la tranquilidad a los legisladores e intendentes de que la obra que está en marcha tendrá continuidad, seguramente no con la velocidad que creíamos pero se seguirán haciendo", resaltó.



"Seguramente si el año pasado lo logramos, creería que este año lo vamos a alcanzar. No sé el año que viene cuando ya comiencen a jugar otros factores", mencionó en declaraciones a esta APF.



Sobre cuándo se llevará el proyecto para su tratamiento en el pleno de la Cámara, Bisogni precisó que será a fines de noviembre o principios de diciembre. El mecanismo de análisis previo conjunto entre diputados y senadores aceita el proceso para que el proyecto pueda salir rápidamente también del Senado.