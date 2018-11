Megacausa de los contratos de la Legislatura

El Ministerio Público Fiscal imputó a 16 personas en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos de la Legislatura provincial, vía un sistema de contrataciones espurio donde al supuesto contratado se le entregaba un porcentaje mínimo del monto nominal. Además, estimó el monto del perjuicio en $ 1235 millones.



Las personas acusadas por el Ministerio Fiscal en la caracterización del hecho son Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez y Juan Domingo Orabona.



A ellas y a otras personas con funciones públicas "hasta el momento no identificadas" se les imputó que fueron parte de una organización "que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización".



El director de Pagina Judicial, Federico Malvasio, habló este jueves con El Ventilador para analizar la temática. Recordó que ayer se conoció finalmente la imputación: "Estábamos todos expectantes para ver quiénes iban a caer en esa imputación. Hubo muchas responsabilidades en esa imputación, pero no hubo tantas personas en el arco político, y finalmente se terminó imputando a Pedro Guastavino y Sigrid Kunath. Se habla de responsabilidades de las autoridades de la Legislatura".



Malvasio explicó en cuanto a la causa, que "se está investigando una especie de sistema fraudulento de recaudación en el seno de la Legislatura, a través de contratos `truchos` o `prestanombres`. Se está investigando de qué manera se recaudaba plata a través de contratos. La Legislatura contrataba a través de personas, generalmente de escasos recursos, que solamente prestaban su nombre, se les pagaba monotributo, la obra social y unos dos mil pesos, sobre contratos que iban de 35 mil pesos a 50 mil pesos. La justicia determinó que ahí había una asociación ilícita: se hacían esos contratos y además había todo un montaje administrativo en el seno del Legislatura pero también por fuera, a través de dos estudios contables, que manejaban esos monotributos y esos contratos, y esos contratados no tenían la menor idea que ocurría esta situación Tal como establecieron los fiscales el peri de 2008 hasta 2018. Se van a investigar diez años de este supuesto funcionamiento".



Entendió que "se puede hablar de una primera imputación, en la que están quiénes llevaban y traían los cheques, las tarjetas, (Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Hugo Mena), que fueron interceptados por la policía el 20 de septiembre, en un cajero, sacando plata. Llama la atención a la policía, los detienen y empieza la causa".



Para Malvasio, "el que mejor describió el tema de los organismos de control, por ejemplo el Tribunal de Cuentas, fue el propio Federico Tomas (presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia), cuando dijo que ellos vienen a poner la lápida a la causa. Esta es una realidad, los organismos de control en esta provincia no existen, no funcionan. En todas las últimas causas que se están llevando adelante en la justicia, y en todas las sentencias, hay un llamado de atención a los organismos de control".



Kunath y Guastavino son actualmente senadores nacionales. "Guastavino reconoció que él había hecho los contratos a estas tres personas que fueron interceptados por la policía y dio inicio la causa. Y Kunath por lo mismo".



"Se calculan todos los contratos y se hace una especie de estimación en todos esos años, a valores de hoy. En 2008, eran hasta 4500 o 5000 pesos, y en la actualidad, eran de 35.000 y 50 mil. Se hace un estimativo y se llega a un monto del perjuicio en $ 1235 millones", recalcó.

Dijo además que "la cifra de 350 contratos, está probada provisoriamente; es la cifra que la Justicia tiene y pudo cruzar entre cheques, tarjetas de débito y planillas".



El periodista entendió que "es necesario aclarar que lo de la presencia en la Cámara de Diputados y en Senadores, no es una cosa, un elemento. Veo que mucha gente se pone loca porque que no iban a la legislatura, que no ponían `el dedito`, no marcaban, no entraban y salían del edificio. El senador Giano, que habló con los medios, dijo que él tiene asesores en Concordia: `¿quieren que traiga a los asesores todos los lunes, en un colectivo?`. Se puede trabajar desde fuera del edificio de la Legislatura".



Además, el periodista informó que esta situación "atraviesa a todas las fuerzas políticas; al menos cuando uno hizo la consulta a quienes están investigando, sale esto".



"Tampoco se puede hacer una imputación y poner a 300 dirigente políticos a la parrilla, y luego ver qué pasa. Creo que debe haber una cierta responsabilidad institucional en la justicia e ir avanzando de a poco", entendió.



Hay legisladores que han sido citados porque aparecen nombrados en los documentos que tiene la justicia. "Algunos se han presentado espontáneamente y otros fueron citados para la justica, se les indicó que presenten abogado, para que tengan acceso a la prueba y sepan de qué se trata la causa", añadió.



"Da la sensación que esta se va a convertir en una mega causa porque la justicia ha determinado investigar diez años para atrás, a toda la Legislatura. La justicia no ha explicado en la imputación por qué investiga al Senado desde 2008, al 2018, y a Diputados, de 2011 a 2018. Dicen que en esos años no encontraron nada, capaz que la justicia se deba preguntar por qué no hay nada, en el Estado tiene que estar todo", expresó además. Elonce.com.