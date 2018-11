Tabaré Vázquez suspendió el viaje a Argentina por los incidentes en el Congreso

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, suspendió una visita a la Argentina que tenía prevista para hoy por "razones de seguridad" ante los desmanes que se produjeron ayer en el Congreso en medio del debate por el proyecto de ley de presupuesto 2019.



Según confirmó a Infobae el embajador de Uruguay en la Argentina, Héctor Lescano, el presidente Vázquez canceló el viaje que tenía contemplado como una visita privada a Buenos Aires para participar en el primer Congreso Americano sobre el Hambre y la Miseria que se iba a realizar en el Congreso.



Las autoridades de ceremonial de la Cancillería y del Ministerio de Seguridad de la Argentina recomendaron al propio embajador uruguayo que "no era conveniente" que el Presidente asistiera a las inmediaciones del Congreso hasta tanto saber cómo evolucionarían los hechos de violencia desatados ayer.



"Al no tener una certeza de garantía de la seguridad presidencial en la Argentina desde Montevideo se decidió suspender el viaje de Vázquez", dijo el embajador Lescano a Infobae.



De esta manera, Vázquez tuvo que cancelar su disertación de la "conferencia inaugural del Congreso americano sobre el hambre y la miseria". Este evento se iba a realizar en el Senado de La Nación, junto a académicos y autoridades del continente. Allí se iba a distinguir a Vázquez como presidente honorario del congreso del hambre.



Vázquez también tiene previsto viajar el martes 30 a Rosario, donde debe recibir el galardón de la Fundación Ciencias Médicas de esa ciudad. Vázquez es oncólogo y suele viajar a la Argentina para congresos y otras actividades médicas.



Aún no se informó si viajará o no a Rosario. Por el momento no se definió una nueva fecha para la visita de Vázquez más allá de que hoy no hubo incidentes en la zona del Congreso.