El deporte entrerriano consiguió medallas en la Final Nacional de Juegos Evita

Foto 1/2 Foto 2/2

En los dos primeros días de competencias de los Juegos Nacionales Evita 2018, los atletas entrerrianos le dieron a la provincia las primeras alegrías con una importante cosecha de medallas en la ciudad de Mar del Plata.



El certamen comenzó la etapa competitiva el pasado martes y concluirá el sábado y cuenta con la participación de más 900 atletas de distintos puntos de la provincia.



El contingente de deportes entrerrianos está acompañado por el secretario de Deportes, José Gómez, acompañado por la subsecretaria, Roxana Villagra; el subsecretario de Deporte Social y Federado, Adrián Perotti; y el director de Deporte Social, Edgardo Sánchez, quienes están cerca de los atletas de Entre Ríos en los diferentes escenarios deportivos con los que cuenta la ciudad balnearia.



En la oportunidad, Gómez destacó el valor de apostar al deporte como política de Estado y de promover el desarrollo y el crecimiento de los deportistas que representan a la provincia en las Finales Nacionales de los Juegos Evita.



"Tanto las etapas provinciales como esta Final Nacional en Mar del Plata son complementarios y conllevan una gran inversión y mucho trabajo organizativo. En el caso de nuestra provincia, contamos con todo el apoyo y respaldo del gobernador Gustavo Bordet, que considera al deporte como una política fundamental para todos los entrerrianos", finalizó el titular de la cartera de Deportes.



En ese marco, algunos medallistas entrerrianos hicieron referencia a la posibilidad de participar en esta instancia nacional y las sensaciones que les genera representar a Entre Ríos. Clara Belén Ayala, de Nogoyá, quien obtuvo la medalla de oro en ciclismo ? 500 metros con partida detenida expresó: "El año pasado competí en los Juegos Nacionales Evita sin obtener medallas; ahora con 14 años gané una medalla de oro. Me sentía confiada y sentía que le debía este premio a mi papá que se sacrificó mucho para que hoy estemos acá, y también a mi hermano quien nos entrena junto a mi hermana. Me pone muy feliz haberle ganado a dos rivales que antes no podía vencer; una de ellas es campeona argentina de la especialidad".



Por su parte, Milagros Pollian, oriunda de la localidad de San José, consiguió la presea dorada en atletismo adaptado Sub-14 - 150 metros intelectuales indicó: "Me fue muy bien, esperaba ganar en 150 metros llanos que comprenden la mitad de la recta y una recta entera. Comencé desde muy chiquita a competir y he obtenido muy buenas marcas. Es la primera vez que participó en los Nacionales Evita, tengo 14 años y mi objetivo es poder regresar más adelante".



Luego, Paul Espeleta Palleiro de Colonia Avellaneda dijo: "Tengo 15 y tengo un año más para participar en estos Juegos". En esta competencia logró la medalla de plata en Ciclismo Sub-16 - 500 metros con partida detenida, al respectó comentó "estuve muy cerca de ganar la de oro, perdí por milésimas". Luego Paul explicó que se acercó a esta disciplina en un principio "como divertimento, hasta que me entrené seriamente y vi que tenía oportunidades en el deporte".



Finalmente el atleta expresó: "Quiero saludar a mi familia y a mi entrenador que tanto me ayudaron para que pueda entrenar y competir".



Quien obtuvo la medalla de plata también en ciclismo Sub 16 - 500 metros con partida detenida es Milagros Sanabria, de Colonia Avellaneda. La joven señaló: "Es mi último año compitiendo, ya lo hice el año anterior logrando la medalla de bronce y este año avancé ganando la de plata; se me escapó la de oro por muy pocas milésimas. De igual manera estoy muy feliz. Mi papá es un ex ciclista y fue quien me impulsó en este deporte".



Posteriormente Milagros detalló: "He competido en el Argentino de Ciclismo, siempre en los 500 metros, en donde llegué cuarta. Siento que puedo llegar a obtener el título argentino".



Asimismo, Estefanía Ayala, oriunda de la ciudad de Nogoyá, consiguió la medalla de bronce en ciclismo Sub- 16 - 500 metros con partida detenida.



La deportista explicó que en la competencia "me perjudicó el viento pero estoy muy contenta de haber ganado la medalla de bronce. Hace cuatro años que entreno, soy de familia de ciclistas y he competido en Catamarca, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja". Luego agregó: "Este resultado me da muchas ganas de seguir adelante en la disciplina".