La Ley de Comunas ingresará el martes al Senado

Política Diputados aprobó la Ley de Comunas

El proyecto que obtuvo media sanción esta semana en Diputados, ingresará al Senado en la sesión del martes, convocada para las 19. El presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Larrarte, adelantó que en vistas a que el texto ya fue analizado por la bicameral y el dictamen lleva la firma de muchos de los senadores, se pedirá, si no es su tratamiento sobre tablas, "al menos un trato preferente", para que sea aprobado en la siguiente sesión.Esto es "para que no tenga que transitar por comisiones, porque ya ha sido analizada y estudiada la ley". "La idea es darle un tratamiento ágil para que salga lo antes posible", agregó.Durante el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora de Cambiemos María Alejandra Viola, propuso modificaciones para que sean consideradas en el Senado. Por tanto, votó positivamente pero en disidencia con los artículos 22, 25 y 71.Consultado al respecto, Larrarte se mostró "sorprendido" por la forma de realizar el planteo por parte de la diputada. "Debería haberlo propuesto directamente ella en el debate de la Cámara de Diputados, como despacho de minoría o en el tratamiento mismo que se habilita a solicitar modificaciones o cambios en el texto de la ley, no me parece el procedimiento correcto", sostuvo.