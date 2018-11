Inauguraron una nueva comisaría en las Islas de Victoria

El edificio se construyó de cero, con recursos propios, luego de que la creciente destruyera el inmueble donde funcionaba la dependencia hasta el año pasado. La obra se construyó nueva en su totalidad y fue realizada con recursos de la Policía de Entre Ríos, con gran aporte de los vecinos de la zona, uno de los cuales entregó en comodato el terreno para la comisaría.La ministra de Gobierno, Rosario Romero, presidió el acto junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein; y felicitó la labor de la Policía "en la construcción de esta obra tras el derrumbe de la anterior comisaria. Es un placer estar en este lugar en el que la presencia del Estado viene a brindar su seguridad. Es importante entender a la seguridad no sólo como la prevención del delito, sino también como la presencia del Estado para los trámites que el vecino necesite".En este sentido, subrayó: "Es mucho lo que hay que hacer para proteger el territorio, por eso el agradecimiento enorme a la Policía. Es un trabajo destacable y muy valioso ya que conecta la zona de Isla con el Estado. Me dan mucha felicidad estas cosas porque veo el compromiso y el amor a la función pública en un lugar tan estratégico, donde transcurren embarcaciones y la vigilancia de la policía es muy requerida"."Estamos muy contentos porque nuestra Policía crece todos los días y en este caso, con una obra muy importante. Como decía la ministra, no nos remitimos únicamente a seguridad sino que son múltiples las funciones que cumplen nuestras policías acá. Es una zona inhóspita entonces requiere de una edificación adaptada sobre pilotes y toda una infraestructura que le dé comodidad a nuestros agentes", explicó a su tiempo el jefe de Policía, Gustavo Maslein.El director de Prevención de Delitos Rurales, Nelson Vega, celebró la inauguración y remarcó: "Era una obra esperada por los policías y los habitantes de la Isla. El cuidado de los pobladores, la caza furtiva de animales y el tránsito de personas que no son de la zona es responsabilidad de nosotros, y tener ahora un espacio donde trabajar con el personal es muy importante". Asimismo, informó: "en la comisaría van a trabajar 11 funcionarios y un oficial y suboficial. Tenemos guardias activas que trabajan con una lancha para llegar al lugar y recorrer la jurisdicción de riachos. Es importante resaltar que trabajamos articuladamente con la Prefectura, quienes colaboran con la labor en momentos en que el río complica el acceso en lancha".Estuvieron presentes, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco; secretario de Derechos Sociales del Municipio de Puerto General san Martín, Fernando Torrens; el Fiscal de Gualeguay, Ignacio Talenta; y concejales de ambas localidades enfrentadas por la costa. Así como también, el director de Logística, Carlos Miguel Felgueres, el director de Toxicología, Lucio Villalba; el director de Investigaciones, Fabio Jurajuría; el subdirector de Seguridad Vial, Mario Rivero; el subdirector de asuntos internos, Osvaldo López; el subdirector de Prevención de Delitos Rurales, Nelson Blanco; el jefe Sección N°17 San Jerónimo Sud de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas Provincia de Santa Fe, Juan Carlos Cristaldi y el subdirector de zona Sub Los Pumas, Adrián Roland, entre otros.