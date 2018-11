Frigerio espera "deportar lo antes posible" a los extranjeros de los incidentes

Política Liberaron a los detenidos por los incidentes en las inmediaciones del Congreso

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó hoy que el gobierno espera "un juicio abreviado" para "deportar lo antes posible" a los extranjeros que participaron de los incidentes en la Plaza del Congreso mientras Diputados debatía el Presupuesto.Consultado acerca de los hechos de violencia, el ministro dijo que se están poniendo en "contacto" con el Juez y fiscal de la causa "para poder tener un juicio abreviado y deportarlos lo antes posible".Frigerio habló sobre la rápida deportación de los extranjeros durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, tras participar de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.Por su parte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en ese mismo sentido, indicó que "lo más probable" es que los extranjeros "sean expulsados del país".Consultada sobre las versiones que circularon sobre el supuesto vínculo de los dos venezolanos con el servicio de inteligencia del gobierno de Nicolás, Maduro, respondió que ese dato no lo tienen registrado en ese contexto.Además, dijo que el de nacionalidad turca "no tenía antecedentes".En el caso intervinieron la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 15 a cargo de Federico Tropea.Por otra parte, Frigerio, explicó que el gobierno no tiene "conocimiento a quienes responden el grupo de violentos que intentaron poner en riesgo el ejercicio de la democracia", tras enfatizar su repudio a "los hechos de violencia".Además, lamentó que "como en diciembre del año pasado se intentó suspender una sesión del parlamento sin éxito".