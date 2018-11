Familias de Paraná recibieron las escrituras de sus viviendas sociales

El acto se realizó en la Plaza "Tita Merello", del barrio de 101 viviendas pertenecientes a Vicoer, ubicado en la intersección de la avenida Jorge Newbery y calle Juan Garrigó y fue encabezado por el titular del organismo, Marcelo Casaretto, quien indicó que "ésta es una de las acciones de gobierno más lindas, la de estar entregando escrituras porque estamos cumpliendo el sueño de muchos vecinos de poder tener el título de propiedad de sus casas, sentirse y ser dueños del lugar en donde habitan y es algo maravilloso que dejarán de herencia para sus hijos y nietos.



Casaretto expresó que "desde la gestión de Gustavo Bordet nos propusimos acelerar estos procesos y saldar una deuda histórica con los entrerrianos convirtiendo en propietarios a los habitantes de los complejos habitacionales que ejecutó el Estado en diversas localidades" y comentó que "en algunos casos se deben cuotas, por lo tanto el título es con hipoteca hasta que se termine de cancelar, y en otros casos ya es la definitiva, libre de deuda. A partir de ahí son dueños plenos de la vivienda".



"El hecho de que las familias tengan su escritura es un acto de reconocimiento por parte del Estado de un derecho que les pertenece y vamos a seguir trabajando incansablemente por aquellos que aún no lo tienen", aseguró el titular de IAPV.



Primero Tu Casa



Durante el acto, Casaretto informó que a través de del programa Primero tu Casa, se construirán 1000 viviendas con fondos íntegramente provinciales, destinadas a las familias que no pueden acceder a créditos bancarios, y contempla llegar a un número importante de localidades de los 17 departamentos de la geografía provincial.



En ese sentido, resaltó la importancia de "cumplir con nuestro deber de gobernantes, haciendo viviendas para que miles de familias cumplan su sueño" y anunció que en Paraná "se encuentran próximas a entregarse 300 viviendas pertenecientes a la Mutual Modelo y están en plena ejecución 44 unidades habitacionales de los docentes".



El sueño de toda una vida



Una de las beneficiadas con el título de propiedad fue Lorena Santana, quien afirmó: "Estamos muy felices de recibir la escritura de nuestra casa. Día a día trabajamos con mucho sacrificio para poder progresar y darle lo mejor a nuestra familia" y agradeció "al IAPV por poder concretar nuestro sueño de la casa propia que es el sueño de toda la vida. Me acompañan en este momento único, mi mamá, mis dos hijos y mi esposo, Horacio Silva", señaló.



Por su parte, Raúl Rousseaux estuvo acompañado por su esposa, Valeria Russian y sus tres chicos expresó que "nos llena de mucha alegría poder estar recibiendo la escritura, ya que uno recuerda como fue el camino transitado desde que se realizó la entrega de la llave de la vivienda y cómo de a poco fueron llegando los servicios como el gas natural, el asfalto y un espacio verde. El logro de hoy habla de un proceso sostenido desde la Provincia y que se traduce en cubrir la necesidad habitacional a su gente".



Danilo Tórtul y Paola Lorena Ferreyra, son padres de tres hijos y aseguraron sentirse "muy contentos de estar viviendo este momento ya que se cumple otro sueño de nuestra familia, encaminado hacia tener la vivienda propia".



Por último, Hilda Norma Almeira tiene dos hijos y para ella "la escritura es un documento sumamente importante, ya que es una prueba de que somos propietarios. Hace ocho años que vivimos en este barrio, es muy tranquilo y con vecinos muy buenos. Felicidad, es el sentimiento que describo en este momento".