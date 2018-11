Contratos legislativos: Fiscalía estimó la cifra de dinero "sustraída" al Estado

El Ministerio Público Fiscal imputó a 16 personas en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos de la Legislatura provincial, vía un sistema de contrataciones espurio donde al supuesto contratado se le entregaba un porcentaje mínimo del monto nominal. Además, estimó. Al respectoLas personas acusadas por el Ministerio Fiscal en la caracterización del hecho son Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez y Juan Domingo Orabona.A ellas y a otras personas con funciones públicas "hasta el momento no identificadas" se les imputó que fueron parte de una organización "que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización"."Esta actividad -añade el documento de la Fiscalía- habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008 (un mes después del recambio de autoridades de la Cámara), con un número aproximado de cien contratos, que ascendían a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma $ 50.000 por vínculo", detalla.El descubrimiento del hecho se produjo cuando un operativo policial detectó movimientos sospechosos en un cajero del Nuevo Bersa y detuvo a las personas que ahora están con prisión preventiva, a los que se les encontró una mochila con gran cantidad de dinero y varias tarjetas de débito, según informó el sitio Página Judicial."Por otra parte -agrega el escrito de la Fiscalía- en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11/12/2011 (cuando se produjo el recambio de autoridades), con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018"."Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas", especificó el escrito.El documento, fechado el 23 de octubre pero dado a conocer un día después en conjunto con el levantamiento del secreto del sumario, es una reformulación del hecho investigado en el marco de la llamada investigación penal preparatoria. Se produjo a pocos días de que se produjera en Tribunales una audiencia donde la jueza de Garantías que entiende en el expediente, Marina Barbagelatta, dispusiera extender las prisiones preventivas de Beckman, Scialócomo y Álvarez, los primeros implicados en la causa.Según el escrito de Fiscalía, los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado. Por otro lado, "autoridades aún no identificadas de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia", suscribieron los respectivos vínculos contractuales "sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado".Luego, detalla que tras el libramiento de los pagos por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras los cheques "eran entregados a Mena y Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza". Párrafos más adelante estima que les pagaban a los "cobradores" alrededor de $200 a cambio de la percepción de cada cheque.Desde el año 2017, precisa el escrito, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de cuentas sueldo a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. "Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Mena y Beckman y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país", consigna el documento, según transcribe APF.Textualmente, señala: "Desde el año 2017, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de "cuentas sueldo" a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Flavia Marcela Beckam, Hugo Rubén Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país".Posteriormente, "el dinero resultante era entregado a Gustavo Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Ariel Faure, Alejandro Almada, y a Alfredo Bilbao. A su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones".Finalmente, "Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas".En ese marco, la Fiscalía continúa: "La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos "contratistas", utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de "Entre Ríos Servicios", emplazada en el propio Estudio "Integral Asesoría" de los tres primeros contadores mencionados. Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido KRAPP, el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Mansilla, a través de contratos suscriptos por el Senador Nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino."Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique De Breuil (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas", dice la resolución judicial.Y continúa: "La maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado"."Los integrantes de la organización Flavia Marcela Beckman, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, María Jazmín Mena Ggioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Jorge Pablo Balladares, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Alejandro Rubén Ferreyra, Renato Jesús Mansilla y Hugo Rubén Mena, eran remunerados también a través de contratos transitorios con el honorable Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los sres. senadores de la Nación Pedro Guillermo Ángel Guastavino y Sigrid Elisabeth Kunath".", agrega.Fiscalía también cargó contra los organismos de control del Estado por el perjuicio: "La maniobra descripta también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado", especifica.La causa está en manos de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri, con la supervisión de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche."Atento al conocimiento días pasados por informaciones periodísticas sobre una investigación judicial, y ahora a una medida judicial, es que quiero aclarar que los hechos investigados son absolutamente ajenos a mi participación y conocimiento. Que, tal como corresponde, estoy a disposición de la justicia ofreciendo toda la información necesaria", expresó al respecto la senadora Kunath.Recalca que "al igual que la mayoría de los entrerrianos me siento absolutamente sorprendida y esperando que las actuaciones pertinentes aclaren los hechos y las responsabilidades que motivan la causa" y que "situaciones como la investigada, no hacen más que enrarecer a nuestras instituciones. Por eso es necesario se aclaren cuanto antes. Llevo adelante mi cargo con enorme responsabilidad y dedicación, con especial empeño en iniciativas legislativas que forman parte de mi agenda desde hace años. Que esta situación, detrae mi atención y empaña tales cuestiones y por lo tanto espero sea prontamente aclarado y resuelto".Admite que "algunas de las personas referidas en la causa, han estado contratadas por mí en el Senado de la Nación, en un periodo acotado de tiempo, de hecho, no tengo vinculación alguna con ninguno en la actualidad. Algunas de estas personas hace ya dos años que no están vinculadas a mi despacho y otras ya no lo están desde el año pasado".Aclara finalmente que "tanto el objeto del contrato como su desvinculación carecen absolutamente de relación con los hechos investigados. Y también queda claro que las actividades investigadas de estas personas jamás fueron de mi conocimiento".