Benedetti: "Es un Presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos"

Política La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto

En primer lugar el legislador se refirió al hecho de haber podido concretar la sesión: "Afortunadamente pudimos aprobar el presupuesto a pesar de algunas escaramuzas similares a las de diciembre pasado que pretendieron impedir que el Congreso sesione, así que el primer triunfo fue de la institucionalidad", consideró.Consideró que además se trata de un proyecto de esfuerzos equilibrado: "Esfuerzo de la nación y de las provincias, pero fundamentalmente esfuerzos de los ciudadanos y de los sectores productivos, que han visto convalidado su aporte no sólo a través de impuestos o de aumentar los balances por inflación, sino que también mediante las retenciones que se han fijado para todos los productos transables internacionalmente".El diputado, que preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, logró incluir en el presupuesto mayor financiamiento para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un incremento de 400 millones de pesos adicionales a lo que estaba contemplado en el presupuesto. "Se trata de una suma que satisface plenamente la solicitud realizada por la propia entidad", subrayó.Benedetti consideró ese logro como "un considerable aporte a la competitividad y al equilibrio financiero de la cadena de carnes, tanto avícola, porcina y vacuna".Y explicó que "las harinas proteicas de soja son un complemento importante, solo que tenían una alícuota alta del 21% y han quedado ahora, al igual que el maíz, en el 10,5%".Durante el extenso debate de ayer los legisladores de Cambiemos decidieron no hacer uso de la palabra en virtud de no dilatar la sesión y poder dar media sanción a la ley de Presupuesto, aún así a reunión del pleno se extendió hasta las 6:30 de este jueves.