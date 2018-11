La Cámara de Diputados se apresta a darle media sanción al Presupuesto 2019

Política Liberaron a los detenidos por los incidentes en las inmediaciones del Congreso

En una sesión de alto voltaje en la Cámara de Diputados, el oficialismo se aprestaba a otorgar media sanción al proyecto de ley de Presupuesto 2019, tras una jornada que estuvo teñida por graves incidentes ocurridos fuera del Congreso entre manifestantes y policías de la Ciudad.Los bloques que hacen causa común para resistir la iniciativa son el Frente para la Victoria, Red por Argentina, Frente Renovador, Unidad Justicialista y la izquierda.En el despacho de presidencia de la Cámara baja se instaló el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien llegó acompañado por el secretario de Interior, Sebastián García de Luca, para recibir a diputados y monitorear el cumplimiento de los acuerdos cerrados con gobernadores, intendentes y legisladores.La sesión comenzó pasadas las 11:30 con un quórum apretado de 129 legisladores sentados en sus bancas, mientras afuera comenzaban a despuntar los estrépitos de las primeras corridas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que alcanzaron su momento de mayor tensión tres horas más tarde.El clima de confrontación fue una constante desde el primer momento, cuando luego del discurso del miembro informante de Cambiemos, Luciano Laspina (PRO), un grupo de diputados del Frente para la Victoria desplegó banderas de Estados Unidos sobre el hemiciclo del recinto, y luego se acopló la diputada de Red por Argentina Victoria Donda al colocar allí una gigantografía de cartón de la directora del FMI, Christine Lagarde.Laspina decidió enfocar su discurso en una crítica furibunda a los años de "descontrol fiscal" de los gobiernos kirchneristas, y pidió "no castigar al Gobierno que le tocó pagar los platos rotos de la fiesta populista".El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda desempolvó el discurso de la herencia recibida, al marcar que el kirchnerismo "dejó casi cuatro puntos de déficit" y un "legado" que fue "inédito", que incluyó una suba del gasto público "del 26 al 46% del PBI".El tono desafiante de Laspina soliviantó a la bancada kirchnerista, que a los gritos interrumpió el discurso del macrista en más de una ocasión.El primero en responder políticamente fue el diputado Axel Kicillof, que calificó de "fracaso absoluto" el Gobierno de Mauricio Macri, y rechazó que el oficialismo siga montándose en el relato de "la pesada herencia", cuando transcurridos tres años de gestión "empeoraron todo"."Basta de excusas, llevan tres años de gobierno y rompieron todo", embistió el ex ministro de Economía, que alertó que el presupuesto para el año que viene es "de súper ajuste" que sólo va a "generar más recesión".En efecto, el proyecto prevé una caída de la actividad económica del 0,5%, una baja del 1,6% en el consumo privado y un desplome del 9,7% en la inversión, además de un dólar promedio de 40,10 y una inflación punta a punta del 23%.Kicillof advirtió que el ajuste de 550.000 millones de pesos planteado para 2019 tiene como contracara un gasto total por pago de intereses de 596.000 millones, lo cual a su entender demuestra que "cada peso" que se quita de inversión "se va por la canaleta de la deuda externa".Menos vehemente en las formas, pero igualmente duro en sus expresiones, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna señaló que la economía del país se encuentra "en el medio de una fiesta populista financiera" que se va a tener que "pagar en algún momento", y en este sentido sostuvo que "no aplica más" el discurso de "la herencia" recibida."Es un Presupuesto que sabemos que va a cambiar, que va a sufrir modificaciones a lo largo del año", criticó.En tanto, el jefe del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, subrayó que ya "no hay un solo diputado (oficialista) que hable de brotes verdes, de crecimiento o de mejora del consumo, de baja de inflación, de estabilidad económica o crecimiento exponencial de las exportaciones.Por su parte, el legislador del bloque Justicialista Diego Bossio sentenció que el Gobierno de Macri "fracasó" y vaticinó que "también fracasará este Presupuesto"."Vinieron a decir que iban a resolver el tema inflacionario y vamos a tener la inflación más alta desde 1921. Iban a resolver la pobreza y cada vez estamos más lejos de la pobreza cero. Y sobre unir a los argentinos, miren lo que nos pasa en lo cotidiano en este Congreso", indicó.Un rato antes, el recinto se había convertido en escenario de una trifulca que comenzó cuando varios diputados del FpV y de Red por Argentina se acercaron al estrado del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para exigirle que dictara un cuarto intermedio de la sesión hasta tanto cesara "la represión" de las fuerzas de seguridad contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso.Mientras Monzó cavilaba la decisión (luego accedería al cuarto intermedio), varios diputados se arremolinaron en una gresca que tuvo como protagonistas estelares a los diputados del FpV Daniel Filmus y Leopoldo Moreau, y al jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, quien tuvo que ser sujetado para que las agresiones no llegaran a lo físico.El jefe de la bancada de Evolución, Martín Lousteau, defenestró el proyecto del oficialismo, pero curiosamente adelantó su respaldo."No votar un Presupuesto no es mejor, es peor. A pesar de que sea un Presupuesto grotesco, lo vamos a acompañar", resaltó.La diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda Romina del Plá opinó que "este presupuesto es un plan de guerra contra el pueblo, que redactaron en Washington y que imponen a los palazos", al tiempo que denunció que en la Plaza del Congreso se perpetró "una verdadera caza de manifestantes".Por el Movimiento Evita, Leonardo Grosso enfatizó: "Nos acusan de ser el Club del Helicóptero mientras vacían la plaza a los tiros. El único club del helicóptero que existe tiene a Mauricio Macri de presidente y a Lagarde de socia vitalicia".