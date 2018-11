Liberaron a los detenidos por los incidentes en las inmediaciones del Congreso

Video: La Cámara de Diputados Debate el Presupuesto

Poco antes de las 2:00 de la madrugada comenzaron a liberar a las personas que se encontraban retenidas en la comisaría 10 de Floresta (ex43), luego de que cientos de personas, dirigentes sociales y políticos se acercaran a la dependencia policial para reclamar por su libertad.Algunos de los dirigentes que se arrimaron a la comisaría para interiorizarse sobre la situación de los detenidos fueron la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Nora de Cortiñas; el líder de SUTEBA, Roberto Baradel; el secretario general de UTE, Eduardo López; el jefe de la CTEP, Juan Grabois, la legisladora porteña del PTS Myriam Bregman; la diputada del FpV y referente de Nuevo Encuentro Gabrila Cerruti; y el economista Claudio Lozano.Apenas fue liberado, Levy tomó la palabra y denunció una "cacería humana", al tiempo que responsabilizó por la situación al secretario de Seguridad porteño, Marcelo D Alessandro."Ese presupuesto no se sostiene si no hay con palos, con balas y con represión. Este presupuesto no trae pan, ni trabajo ni paz", lamentó el dirigente social, que explicó que fueron atacados por la policía cuando se encontraban desconcentrando pacíficamente.En el caso intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 15 a cargo de Federico Tropea.