El Ventilador: Algunas opiniones sobre las elecciones del año próximo

Política Elecciones 2019 en la cuenta regresiva

La primera certeza es que,Además de elegir presidente y vice de la Nación, los argentinos concurriremos a las urnas para elegir a los nuevos representantes del pueblo en el Congreso y en el caso de Entre Ríos deberán renovarse los tres senadores nacionales y cuatro de los nueve diputados nacionales.Mientras tanto,El tema fue abordado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban las diferentes opiniones periodísticas, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos.-"Qué vergüenza hoy en los disturbios del Congreso. No tenían esposas y les ponían precintos a los que apresaban".-"A mí me gusta cómo está haciendo las cosas el gobernador, a pesar que no comparto su partido político. Lo único que pido es que no se rodee de gente que ya conocemos".-"El día que nos dejemos de hacer los asombrados realmente cambiaremos. A la Argentina la manejan las empresas hoy, ayer y siempre... el resto es mediocridad. Hace falta más ética y menos moralistas".-"Tengo casi 60, trabajo desde los 16 años y nunca un gobierno me dio nada. De mi parte no votaría más, me cansaron".-"No hay voluntad política de promover la ley provincial de equidad de género, aboliendo el nepotismo. Son los partidos políticos internamente los que no están dispuestos a dar la equidad de género... Son los referentes machistas que terminan poniendo familiares... ¡Bochornoso!".-"Una vergüenza lo que volvió a pasar hoy en la plaza del Congreso. Siempre los k, no seamos inocentes, hacen cualquier cosa para que no vayan presos ¡despertemos!"-"Fernando Sibulofsky lleva 190 reuniones en los barrios. Pero los mismos de siempre no les dan el espacio para crecer como esta libertad de expresión. Me limito a decir que merecemos como paranaenses alguien nuevo con gente nueva".-"Con la barbarie que mostraron hoy en Buenos Aires, las personas honestas y trabajadoras no votarán a ningún Justicialista, deseamos un futuro para nuestros hijos y nietos. Un futuro mejor y próspero para nuestros hijos y nietos".-"¡Vamos Unidad Ciudadana! ¡Vamos Cristina! Urribarri tiene mucha imagen negativa, que no tome tanto protagonismo y decisiones".-"Urribarri se tiene que borrar, le hace mal al peronismo junto con Cristina".