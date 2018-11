Elecciones 2019 en la cuenta regresiva

"No todos los partidos tienen la misma chance porque no se aprobó en la Legislatura una ley de financiamiento de partidos políticos"

"El mensaje político de hoy, de Bordet, hacia el interior del peronismo, es inaugural"

"En Paraná, el único candidato que ya se ha lanzado es Varisco"

"Hoy los candidatos se van enriqueciendo y perfeccionando, no importa cuántas veces pierdan"

"El gobernador debería llamar a un congreso partidario y reformar la carta orgánica"

"A todos les conviene desdoblar las elecciones, a Cambiemos mucho más"

"Gente que votó a Macri para presidente, bien podría hoy votar a Bordet en un escenario de desdoblamiento"

"Yo iría presurosa atrás de aquel partido o candidato que no esté siendo investigado"

Además de elegir presidente y vice de la Nación, los argentinos concurriremos a las urnas para elegir a los nuevos representantes del pueblo en el Congreso y en el caso de Entre Ríos deberán renovarse los tres senadores nacionales y cuatro de los nueve diputados nacionales.En lo que respecta al justicialismo,Mientras tanto,leyó el tuit del gobernador Gustavo Bordet, publicado en la noche de este miércoles: ". y lo acompañó de una foto que dice Gestión política"., consideró que "en la provincia hay más de 60 fuerzas políticas pero muchos son vecinalistas que están peleando por distrito, pueblos, ciudades. Las fuerzas que están abroqueladas son Cambiemos y Somos Entre Ríos. Si se llega desdoblar la elección, va a cobrar fuerza lo provincial netamente"."Si Frigerio decide ser candidato por Cambiemos es una cosa, sino el único hombre que hoy puede nuclear al partido con algo de intencionalidad electoral es Atilio Benedetti", dijo.Asimismo, explicó que "creo que Bordet no va a convocar a un congreso partidario. En el peronismo los que están pidiendo congreso para que dejen participar a las minorías, nunca hicieron uno. La posibilidad de que intervengan las minorías se puede dar cuando se arma el frente electoral, no se necesita una interna"."El 15 de febrero Bordet tiene que largar el período de sesiones. Un día antes tiene que estar la lista de candidatos para las PASO", remarcó.Y comentó: "actualmente Bordet está arriba del 65% de imagen positiva y tiene una intención de voto del 40%".Sobre la ciudad de Paraná, dijo que "Varisco está recuperando con mucha obra pública las calles. Arranca en 22, 25 puntos. El tema es quién lo enfrenta, quién más puede ser candidato a intendente de la ciudad"."Gainza podría ser un candidato bien de modelo PRO, de modelo Cambiemos, queda apagado al lado de Varisco, pero capaz que igual quiere jugar. Capaz que se postula y pierde, pero tiene que ir", dijo.Se refirió también a los contratos y pagos irregulares en la legislatura y señaló que "se levantó el secreto de sumario. Hay 16 personas las que están implicadas. Todavía no están nombrados ni el vicegobernador ni el actual presidente de la Cámara de Diputados, pero hay mucha gente relacionada abajo".Por otra parte, indicó que "mucha gente que votaría a Bordet si no va con el kircherismo en la boleta"."En las elecciones va a haber muchas boletas y largas otra vez. El problema es que cuando uno entra a ver ese abanico de posibilidades, no todos tienen la misma chance porque no se aprobó en la Legislatura una ley de financiamiento de partidos políticos, que la campaña sea igual para todos. El que tiene más va a poder hacer más y la gente lo va a poder conocer. Hoy lamentablemente las fuerzas chicas no son conocidas y no tienen las mismas posibilidades pero capaz que son buenos candidatos", consideró.Habló también sobre el Presupuesto que se vota en el Congreso de la Nación y dijo que "con todo lo que se dice que es de ajuste y demás, va a salir aprobado. Se pone en el tapete que todos ejecutivos nacional, provincial y municipal quieren presupuesto. Muchos son conscientes de que es la herramienta que necesitan los gobiernos. Bahillo dijo que si le llegan a dejar un presupuesto reconducido a Macri va a tener millones y millones de pesos para hacer cualquier cosa".recordó que "el gobernador Bordet ya había manifestado que quería ser reelecto. Lo que ocurrió hoy es que lo dijo en el marco de un encuentro político. Hoy habló como candidato en este proceso, ante todos los intendentes, vice intendentes, concejales, y los legisladores que están con él. Faltaron los legisladores kirchneristas. A mi juicio, lo más importante en la reunión de hoy, Bordet arroja una novedad: baja una línea hacia el peronismo que hasta ahora no había bajado, de explicar qué posición tiene que tomar el peronismo ante esta coyuntura histórica, de Entre Ríos, en la que le toca gobernar a él, con un gobierno nacional de otro signo político. ¿Cómo nos paramos? Muchos peronistas, y sobre todo kirchneristas, lo criticaron mucho por el vínculo que tuvo con Macri, por la poca crítica, y él argumentó posiciones de gobernabilidad para sostener esa posición"."Hoy mandó una señal interna que dice, `si yo hubiese hecho lo que ustedes me decían, hoy el peronismo no sería competitivo, la administración provincial sería un caos, y la gente nos estaría reclamando por esa crisis`. Me parece como mensaje político hacia el interior del peronismo, lo de hoy de Bordet, es inaugural", manifestó el periodista.Al mismo tiempo, dijo "en Cambiemos, salir hoy a hacer campaña es complicado. El candidato de siempre, Benedetti, va a es esperar, a lo sumo saldrá a poner algo, despacito, en redes sociales. Vos salís a hacer campaña, tenés que salir a explicar el ajuste de Macri, a cargar con eso. Por eso Benedetti está a favor del desdoblamiento, quiere separarse de Macri, quiere discutir la gestión provincial"."Cuando hoy en el discurso Bordet habla de unidad, él dice que no quiere una unidad de amontonamiento, que él prefiere los consensos y si no se dan los consensos, se irá a interna. Él dice que si se va a internas, el que pierde tiene que acompañar. Y hace alusión a lo que pasó en 2017, cuando la lista del peronismo puro que encabezó Barreto, muchos de esos votantes no acompañaron después. La pregunta que hay que hacerse es que si a Bordet le interesa que haya representación de minorías en el peronismo, y si le interesa que por ejemplo, el urribarrismo sea parte de sus listas, por la minoría. Creo que no", expresó Bizai.En tanto, dijo que "la reforma abreviada o mini reforma, como se la llamó, se había acordado dentro del peronismo y tenía el 15 % para la minoría, después Bordet hace un acuerdo con Cambiemos y quita ese 15 %. El oficialismo dijo que lo hacía por posibles planteos judiciales. Los legisladores de Cambiemos, fuera de registro decían `nosotros no le vamos a votar algo que pide Urribarri"."Hablar hoy de lo que pasó seis meses atrás, estamos hablando de otro país y la situación es muchísimo más diferente si nos referimos a lo que ocurría hace un año atrás", puso relevancia.En otro tramo, aseveró: "Hasta 2017, Bordet no tuvo diputados nacionales en el Congreso. Eran todos kirchneristas, respondían a la conducción de Cristina Fernández. Recién pudo tener con Mayda Cresto y con Bahillo, desde el año pasado, dos diputados, que debutaron con la reforma previsional. Ahora `se comieron este otro sapo` votando el Presupuesto. Pero es una decisión el Gobernador y es una conducción del gobernador hacia los legisladores".Respecto de Paraná refirió: "Varisco, pese a todos los problemas que tiene, que son muy graves, es el radical más importante y el dirigente de Cambiemos más importante, nada menos que en la capital provincial". "Los dos nombres que aparecieron por fuera de Varisco son Gainza y Dlugovitzky, y son una interna del PRO. No está nada claro", opinó.Opinó además que "Urribarri no es sólo un problema para Bordet, sino para el propio kirchnerismo entrerriano, porque Urribarri monopoliza la relación con Cristina Fernández, que es la líder indiscutible de ese espacio, y tiene una imagen negativa muy alta"."Hay que ver como se salda la interna del kirchnerismo en la provincia. En el acto de Bordet, vi a fervorosos kirchneristas de segunda y tercera línea", aseveró.Bizai pidió "no olvidarnos que estamos hablando del peronismo, y en todo caso deberíamos poner el foco en el sector kirchnerista que llega a ser kirchnerista no desde el peronismo, sino por voto lateral (kirchnerismo silvestre, se le dice)"."Urribarri apoyó la lista que encabezó Bahillo, Cresto. Fue la lista de Bordet, de Busti y también de Urribarri. Estamos hablando de peronismo. En el peronismo hay una máxima que dice que todos los peronistas corren presurosos en auxilio del vencedor. El que levantó cabeza y que está solo, as ese vamos a ver. Así se explica el acto multitudinario de Bordet. ¿A dónde voy a ir yo si tengo expectativas de poder? No hay otro".opinó que Bordet eligió este día, "justo cuando se está tratando el Presupuesto, para amortiguar las críticas de cuando se votó la reforma previsional: en aquel momento los diputados que votaron la reforma previsional fueron muy cuestionados dentro del propio peronismo. Hoy, Bordet pretendió amortiguar esas críticas"."Lo que hay que ver, a propósito de Cambiemos, es qué estrategia electoral va a tener teniendo en cuenta que la selecciones van a ser desdobladas, si van a poner a los intendentes como referente importantes, que se pongan al hombro la campaña o hablar de algún logro del gobierno nacional", destacó González.Puso relevancia en que "las distintas fuerzas están absolutamente debilitadas, porque no tienen candidatos".Y en torno a los candidatos para Paraná, González destacó que "el único que se ha lanzado es Varisco. Ya ha manifestado periodísticamente que él va por la reelección. El tema es analizar si va a representar a Cambiemos, pero no hay que olvidar que el radicalismo le suspendió la afiliación a Varisco".Diego Dlugovitzky, quien ha estado dentro de los posibles nombres de oponentes dentro de Cambiemos a Varisco, "no confirmó nada, ni tampoco se bajó. Va a trabajar en el partido, eso ha dicho"., indicó que "fue un día sumamente político. El gobernador Gustavo Bordet reunió a todos los legisladores del peronismo, a los intendentes, a los concejales. Me parece capcioso el mensaje que escribió en Twitter, en esto de que se postula para la reelección por una única vez cuando la Constitución, después de la reforma de 2008 solamente le permite dos mandatos consecutivos. Ese artículo tiene la palabra `alternancia´. Bordet puede ser electo una vez más ahora"."el gobernador visibilizó su ruptura con el residual del kirchnerismo, que es Urribarri. Dijo que hoy tener un diálogo con la nación no es un infantilismo, como dicen algunos. Eso me parece central no solo por el momento que se viene en términos políticos, sino porque la legislatura atraviesa un proceso complejo. Las mayorías van a tener que resolver qué hacen con temas tales como el pedido de la Justicia del desafuero de Urribarri, Presupuesto de la provincia y la elección del próximo presidente de la Cámara de Diputados", dijo.En ese sentido, señaló que "creo que hay una lógica distinta en la política. Siempre se estiló en la provincia que cuando una fuerza política marca el calendario electoral el resto sale. Eso cambió. En el caso de Cambiemos, ha manejado otros tiempos, incluso otro diseño de campaña, otra forma. En la provincia hay 60 fuerzas políticas en condiciones de competir. Hay que ver qué formatos, qué alianzas, cómo se presentan"."Uno supone que si el gobernador dice que va a ser candidato es porque tiene en mente ir a elecciones desdobladas. Hay otras fuerzas políticas, entre ellas Cambiemos, que están esperando una definición explícita porque sino largar un candidato y sostenerlo hasta agosto es complicado", agregó."Antes un candidato que perdía una interna era alguien que quedaba derrotado y nunca más se presentaba. Hoy el candidato se va enriqueciendo y perfeccionando, no importa cuántas veces pierda", indicó., señaló que "escuché del gobernador una apelación a tratar de unir la mayor amplitud posible de los pedazos. Escuché alusiones a que no se puede conducir y hacer crecer una provincia si se tiene un gobierno en la situación que está planteando el gobierno nacional. Eso me da la pauta de que quizás no tiene pensado desdoblar. Habló de hacer una gran interna pero también todo está en manos del gobernador, está en sus manos. Debería llamar a un congreso partidario, reformar la carta orgánica y a eso lo puede hacer en cinco minutos"."Hay dos cosas que están pasando ahora y pueden tener incidencia en las elecciones provinciales. Una es la negociación que hace Pichetto fuera del PJ con Frigerio para aprobar la Ley de Financiamiento de los partidos políticos por parte de las empresas. Si esto sale, ¿quiénes van a tener mayor cantidad de banca para hacer campaña? Otra cosa que está en juego es el artículo 8 que se está votando en el presupuesto. Dice que cualquier dinero que venga de empréstito de un organismo multilateral puede ser usado a libre disponibilidad por parte del ministerio del Interior. Van a poder digitar obra pública donde quieran y cómo quieran", remarcó.Sobre Paraná dijo que "Varisco prometió luz, agua, limpieza, asfalto, y sin embargo salís a recorrer los barrios y no se da nada de eso"., manifestó que "a Cambiemos en la provincia le conviene desdoblar las elecciones. Son los que más les conviene hacer eso porque sino en la misma boleta va a estar Macri. Acá lo importante es la provincia, cómo sobrevive el partido, no la nación que se prende fuego"."La gente ha intentado hacer un cambio de sistemáticos sistemas dentro del peronismo, inclusive del provincial. Dijeron basta a cierta época. Mientras siguieron apareciendo en la boleta no los votó en tres elecciones seguidas. Creo que hoy la imagen de Macri igual es una piedra en el camino", consideró.Indicó que "creo que Gainza no debería estar en esta elección a intendente. Creo que a él no le conviene porque tiene mucho tiempo, es un chico joven, no creo que en este momento salga a exponer todo lo que le queda, que ya no es mucho".apuntó una "cuota de color" al aseverar: "Todos recordarán el acto de asunción de Bordet y su discurso en la explanada de Casa de Gobierno, tuvo el lapsus que hizo reír a muchos y del que se tomó nota: Dio cuenta de un proceso que empezaba y que iba a durar ocho años. Luego se corrigió"."El desdoblamiento, además, en todo esto que el peronismo tiene como movimientos permanentes y liderazgos que van surgiendo, uno puede armar un tablero de ajedrez en el que el peronismo deja todo eso afuera de la jugada", opinó.Asimismo aseveró: "Si yo tuviera hoy una encuestadora me podría a trabajar hoy en esto: "Me parece que pueda haber algún dato que surja en el escenario de desdoblamiento en torno a que, dentro del electorado de Cambiemos, gente que votó a Mauricio Macri para presidente, que bien podría votar a Bordet, en un eventual desdoblamiento".A juicio de Alcain, "puede aparecer un kirchnerista que sea `más digerible` para la lista de Bordet, que sea incluido en esa lista", y por otro lado, entendió que "hay un electorado kirchnerista en la provincia, muy importante, que bien podría votar, con disgusto, a Gustavo Bordet".La periodista Ana Tepsich se preguntó si, "en caso de haber una mejora económica a nivel nacional, ¿el desdoblamiento seguirá conviniendo a Cambiemos?"."Una encuesta de Poliarquía del 8 de octubre, un 34 % de personas lo siguen apoyando a Macri a nivel país", manifestó Tepsich.Al mismo tiempo puso relevancia "yo iría presurosa atrás de aquel partido o candidato que no esté siendo investigado o procesado. Hay mucha gente para lo que cuenta este tipo de cosas".